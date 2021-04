Πολιτισμός

Ο Ακάθιστος Ύμνος στον ΑΝΤ1 και τον Ant1news.gr (βίντεο)

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου.

Με σεβασμό στο θρησκευτικό αίσθημα μεγάλης μερίδας των τηλεθεατών, ο ΑΝΤ1 έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από την ασφάλεια του σπιτιού τους τις Ακολουθίες των Χαιρετισμών και του Ακαθίστου Ύμνου..

Σήμερα, Παρασκευή 16 Απριλίου, μεταδόθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος, σε απευθείας σύνδεση, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό.

Η μετάδοση έγινε από την τηλεόραση του ΑΝΤ1, ενώ προβολή υπήρξε παράλληλα και μέσω live streaming στο www.antenna.gr και στον www.Ant1news.gr

Έχοντας συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης του, ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να αφουγκράζεται τις ανάγκες που δημιουργούνται από τη νέα πραγματικότητα και θα διαμορφώνει το πρόγραμμά του βάσει των νέων συνθηκών.

*** Το βίντεο με την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου θα αναρτηθεί σε λίγα λεπτά...