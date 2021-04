Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαΐου και επιδόματα

Καταβολές, συνολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούν σε 1.183.549 δικαιούχους, θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Καταβολές, συνολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούν σε 1.183.549 δικαιούχους, θα γίνουν την εβδομάδα 19 - 23 Απριλίου από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, την Παρασκευή 23 Απριλίου θα ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Μαΐου από τον e-ΕΦΚΑ για τους συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβληθεί την περίοδο 19-23 Απριλίου ποσό συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ που αφορά σε 4.984 πληρωμές.

Αναλυτικά:

-425.108 ευρώ θα καταβληθούν σε 729 δικαιούχους για την αποζημίωση ειδικού σκοπού που αφορά σε αναστολές συμβάσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του 2020.

-752.021 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.705 δικαιούχους για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που αφορά σε αναστολές συμβάσεων εργασίας τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

-912.688 ευρώ θα καταβληθούν για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 1.712 επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών, τουριστικών συνοδών και άλλων εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού.

-37.548 ευρώ θα καταβληθούν για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 80 εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία.

-Τέλος, ποσό 77.666,39 ευρώ θα καταβληθεί για 758 πληρωμές δικαιούχων (αφορούν επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020).

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 19-23 Απριλίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

Την Παρασκευή 23 Απριλίου θα καταβληθεί ποσό 505 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Μαΐου 1.065.000 δικαιούχων. Πρόκειται για τους συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Επιπροσθέτως, το χρονικό διάστημα 19-23 Απριλίου θα καταβληθούν 12,2 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.251 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

-έλος, 6.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν κατά την περίοδο 19-23 Απριλίου οι εξής καταβολές:

30 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

25 εκατ. ευρώ σε 62.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

300.000 ευρώ σε 850 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3 εκατ. ευρώ για 6.000 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς).

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω περίοδο δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

