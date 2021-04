Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το αντικείμενο του Πρίγκιπα Φιλίππου που κρατούσε στην κηδεία του

Τι διάλεξε να έχει μαζί της για να αισθάνεται την παρουσία του πρίγκιπα Φιλίππου.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήθελε να νιώθει την παρουσία του συζύγου της κατά τη διάρκεια της κηδείας του, έχοντας στην τσάντα της ειδικά αναμνηστικά από τη ζωή τους, στην τσάντα της.

Σύμφωνα με πηγή του Παλατιού, η Βασίλισσα σχεδίαζε να κρατήσει ένα από τα λευκά μαντήλια του Πρίγκιπα Φιλίππου, κατασκευασμένο από τους ράφτες του, Savile Row, Kent & Haste.

Τα τετράγωνα διπλωμένα μαντήλια του Πρίγκιπα, που βρίσκονταν στη τσέπη του σακακιού του σε κάθε εμφάνιση, ήταν ένα διαρκές χαρακτηριστικό του κλασικού ενδυματολογικού στυλ του Δούκα.

