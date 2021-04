Κοινωνία

Εκκλησίες - Πάσχα: τα σενάρια για λειτουργίες, Επιτάφιο και Ανάσταση

Σε συμβιβασμό φαίνεται πως καταλήγουν Κυβέρνηση και Εκκλησία, μετά τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ιερώνυμου. Συνεδριάζει σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.

Τις βάσεις για να βρεθεί λύση αμοιβαίου συμβιβασμού σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα φαίνεται να έβαλαν κυβέρνηση και Εκκλησία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το σενάριο που προκρίνεται είναι:

Για την μεν Μεγάλη Παρασκευή η περιφορά του Επιταφίου να γίνει περιμετρικά του ναού και με αυστηρή επιτήρηση των μέτρων ασφαλείας (για μάσκες, αποστάσεις).

Όσον αφορά στην Κυριακή του Πάσχα, αυτό που κερδίζει έδαφος είναι η αναγγελία αρκετά νωρίτερα της 12ης βραδινής της Ανάστασης, παρουσία πιστών αλλά με τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων.

Αντίθετα, οι πιθανότητες για «Πάσχα στο χωριό» σημείωσαν τις χαμηλότερες τιμές τους, υπό το βάρος και της ανησυχίας που προκαλούν τα φαινόμενα συνωστισμού στις πλατείες.

Στους κόλπους της κυβέρνησης ηχεί εφιαλτικά η προειδοποίηση των ειδικών, ότι πιθανή μαζική έξοδος μπορεί να δημιουργήσει δεκάδες εστίες διασποράς στην ελληνική ύπαιθρο με σωρευμένα κρούσματα, ανάλογα αυτών που έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα σε μικρές επαρχιακές πόλεις.

Την απομάκρυνση του σεναρίου για πασχαλιάτικη έξοδο «έδειξε» με δηλώσεις του και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, στο περιθώριο των εγκαινίων της επετειακής έκθεσης της Βουλής για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ανέφερε, «Βρήκαμε μια λύση να κάνουμε έναν συμψηφισμό ώστε να μην ταράξουμε τα πράγματα. Με περισσότερη ελευθερία. Αλλά δεν πιστεύουμε να έχουμε την δυνατότητα να πάμε στα χωριά μας».

Επ’ αυτού, διευκρίνισε, «Το θέμα δεν είναι μόνο ότι θέλουμε να πάμε και δεν μας αφήνουν, αλλά κάποιοι φοβούνται (σ.σ. για τη μετάδοση του ιού) κυρίως στα νησιά. Ας κάνουμε υπομονή, πιστεύω ο Μάιος θα είναι καλύτερος».

Αναφορικά με την περιφορά του Επιταφίου, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας έκανε γνωστό ότι «Θα γίνει γύρω από τον ναό».

Ιερά Σύνοδος

Ο τρόπος εορτασμού του Πάσχα θα απασχολήσει και τη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία σε επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας έχει προτείνει ο ανώτατος αριθμός των ατόμων εντός των μεγάλων ναών να είναι τα 100 άτομα, καθώς επίσης και να ισχύει η αναλογία ένας πιστός ανά 15 τ.μ. εντός κλειστού χώρου.

Επιπλέον, ζητάει να επιτραπεί η «αξιοποίηση» των προαυλίων των ναών, προκειμένου να μην υπάρξει επικίνδυνος συνωστισμός.

Στην πρόσφατη μερική άρση των περιορισμών, είχε ανακοινωθεί ότι επιτρέπεται η τέλεση λειτουργίας στον καθεδρικό ναό εκάστου Δήμου, με αναλογία 1 πιστού ανά 25 τετραγωνικά και με όριο τους 20 πιστούς και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, καθώς και υποχρεωτικό testing με ευθύνη της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως σε ιερείς και ψάλτες.

