Έγκλημα στο Κορωπί: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος για τη δολοφονία του γιου του

Τι είπε ο πατέρας όταν πήρε τους αστυνομικούς μετά τον πυροβολισμό. Τι είπε στον ΑΝΤ1 συγγενής της οικογένειας.

Στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών οδηγήθηκε ο 76χρονος, που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον 48χρονο γιο του στο Κορωπί.

Χθες το πρωί στην οδό Αναγνώστου στο Κορωπί ο 76χρονος μετά από έναν καυγά σκότωσε τον γιο του, όπως ο ίδιος είπε

Πατέρας και γιος φέρεται να λογομάχησαν στο ξυλουργείο που διατηρεί η οικογένεια και ο 76χρονος πήρε μία κυνηγετική καραμπίνα και πυροβόλησε τον 48χρονο γιο του.

Ο 76χρονος κάλεσε τις αρχές και ενημέρωσε για την πράξη του και φέρεται να τους είπε «σκότωσα τον γιο μου. Ελάτε στην οδό Αναγνώστου 40, στο Κορωπί».

Οι αστυνομικοί, όταν έφθασαν στο σπίτι, βρήκαν τον 76χρονο με το κυνηγετικό όπλο δίπλα του. Ο γιος ήταν ήδη νεκρός με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.





Ο 48χρονος είχε πάρει διαζύγιο και έμενε μαζί με τον πατέρα του. Δούλευε στο ξυλουργείο, αλλά τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Λέγεται, μάλιστα, ότι το τελευταίο διάστημα το θύμα αντιμετώπιζε και πρόβλημα με το αλκοόλ.



Ο ξάδερφος του θύτη και θείος του θύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι τόσο ο παιδοκτόνος όσο και ο αδικοχαμένος γιός του, ήταν από τα καλύτερα παιδία και γενικά η οικογένεια τους ήταν από τις καλύτερες στην περιοχή.

