“Special Report” για την δολοφονία Ζαφειρόπουλου

Το «Special Report» επιχειρεί να ρίξει φως στον τρόπο που διοργανώθηκε και εκτελέστηκε το αποτρόπαιο έγκλημα.

«Εντολή θανάτου»... Το απόγευμα της 12ης Οκτωβρίου 2017, ο γνωστός δικηγόρος Μιχάλης Ζαφειρόπουλος συναντά δύο άτομα στο γραφείο του, πιστεύοντας ότι κάνει ένα τυπικό ραντεβού με ενδιαφερόμενους πελάτες του νομικού του γραφείου του. Λίγη ώρα αργότερα, βρίσκεται δολοφονημένος. Το «Special Report» ανοίγει, αυτήν την Κυριακή, τον φάκελο της υπόθεσης που συγκλόνισε τη χώρα.

Ο Παναγιώτης Στάθης συναντά την οικογένεια του εκλιπόντος διαπρεπούς νομικού, στην πρώτη τους συνέντευξη μετά την εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας, και συνομιλεί μαζί τους για την ημέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή τους. Ποιος ήταν ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος και γιατί κόπηκε έτσι απότομα το νήμα της ζωής του;

Δύο μήνες μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης που έκρινε ότι η «εντολή» για τον θάνατο του δικηγόρου προήλθε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, το «Special Report» επιχειρεί να ρίξει φως στον τρόπο που διοργανώθηκε και εκτελέστηκε το αποτρόπαιο έγκλημα.

Στην εκπομπή, μιλούν ο νομικός παραστάτης της οικογένειας Θεόδωρος Μαντάς, ο επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών για την ανθρωποκτονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, και ο μέχρι πρότινος αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού Αντώνης Αραβαντινός, που συγκλόνισε με την κατάθεσή του στη δίκη για τη δράση της «μαφίας των φυλακών».

Επίσης, η κάμερα του «Special Report» επισκέπτεται και την 5η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου.

«Special Report»: Κυριακή 25 Απριλίου, στις 00:45

