Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: ένοχος ο Ντέρεκ Σόβιν

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας σκόρπισε έκρηξη χαράς μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Για «σημείο καμπής στην ιστορία» κάνει λόγο η πλευρά του θύματος.

Το δικαστήριο της Μινεάπολης έκρινε ένοχο τον Ντέρεκ Σόβιν, τον 45χρονο πρώην αστυνομικό για τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ακούσια ανθρωποκτονία και βιαιοπραγία που προκάλεσε τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ τον περασμένο Μάιο.

Το 12μελες σώμα ενόρκων ανάγνωσε την ετυμηγορία του λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας κρίνοντας τον Σόβιν ένοχο και για τις τρεις κατηγορίες που δικαζόταν. Ο πρώην αστυνομικός μεταφέρθηκε αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου με χειροπέδες και θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας σκόρπισε έκρηξη χαράς μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ χαιρέτισε την ετυμηγορία των ενόρκων, κάνοντας λόγο για ένα «σημείο καμπής στην ιστορία». «Ένοχος! Η δικαιοσύνη που αποδόθηκε με πόνο, αποδόθηκε τελικά στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ. Αυτή η ετυμηγορία είναι ένα σημείο καμπής στην ιστορία», σχολίασε ο δικηγόρος Μπεν Κραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες ότι η έκβαση της δίκης για τον φόνο από τον λευκό πρώην αστυνομικό της Μινεάπολης Ντέρεκ Σόβιν του μαύρου σαραντάρη Τζορτζ Φλόιντ μπορεί να αποτελέσει «ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά» για να υπάρξει δικαιοσύνη στις ΗΠΑ, στηλιτεύοντας ότι αυτού του είδους οι ετυμηγορίες είναι ακόμη πολύ σπάνιες σε μια χώρα που μαστίζεται από συστημικό ρατσισμό. «Αυτή η ετυμηγορία μπορεί να είναι ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά στην πορεία προς τη δικαιοσύνη στην Αμερική», είπε ο κ. Μπάιντεν στη διάρκεια σύντομου διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

Για τον Τζο Μπάιντεν, «ο συστημικός ρατσισμός αμαυρώνει την ψυχή του έθνους μας». Η ετυμηγορία στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, αν και δεν θα «φέρει πίσω» τον «αδελφό και πατέρα» Τζορτζ Φλόιντ, «μπορεί να γίνει» σημείο καμπής, να φέρει «σημαντική αλλαγή», έκρινε καλώντας τους Αμερικανούς να «ενωθούν» στον αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων. «Έχει έρθει η ώρα αυτή η χώρα να ενωθεί», είπε, καλώντας όλους τους Αμερικανούς να μην «ξεχάσουν ποτέ» την υπόθεση Φλόιντ. «Πρέπει να ακούσουμε: ‘Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω’: αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του Τζορτζ Φλόιντ. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε να χαθούν μαζί του. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε αυτές τις λέξεις». Ωστόσο προειδοποίησε πως «ορισμένοι, αγκιτάτορες και εξτρεμιστές που δεν ενδιαφέρονται για κοινωνική δικαιοσύνη, θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα συναισθήματα» του κόσμου, προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να το κάνουν».

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, η οποία εκφράστηκε επίσης από τον Λευκό Οίκο, κάλεσε τη Γερουσία να περάσει τον νόμο που έχει σκοπό να σταματήσει τη χρήση επιθετικών τακτικών επιβολής του νόμου που χρησιμοποιείται με δυσανάλογο τρόπο, βάζει στο στόχαστρο Αφροαμερικανούς και άλλα μέλη εθνικών και φυλετικών μειονοτήτων. «Μια μεζούρα δικαιοσύνη δεν σημαίνει ίση δικαιοσύνη» αλλά «η ετυμηγορία αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά» σε αυτή, είπε η κυρία Χάρις, η πρώτη Αφροαμερικανίδα, η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα της αντιπροέδρου.

«Το σώμα των ενόρκων έκανε το σωστό. Όμως η αληθινή δικαιοσύνη απαιτεί πολλά περισσότερα. Η Μισέλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια Φλόιντ και στέκουμε στο πλευρό όσων δίνουν αγώνα για να εξασφαλίσουν σε κάθε Αμερικανό την πλήρη δικαιοσύνη που ο Τζορτζ και τόσοι άλλοι στερήθηκαν», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα.

«Η οικογένεια και η κοινότητα του Τζορτζ Φλόιντ άξιζαν ο δολοφόνος του να λογοδοτήσει. Σήμερα, είδαν να γίνεται αυτό. Σήμερα και πάντα, Black lives matter», ανέφερε η πρώην πρώτη κυρία, Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών και ατυχήσασα υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία.

«Η σημερινή ετυμηγορία είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά για τη δικαιοσύνη στη Μινεσότα. Η δίκη τέλειωσε, αλλά η δουλειά μας μόλις άρχισε. Όλος ο κόσμος είδε την 25η Μαΐου 2020, όταν ο Τζορτζ Φλόιντ πέθανε μ’ ένα γόνατο στο σβέρκο για σχεδόν εννιά λεπτά», ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τιμ Γουόλζ. «Χιλιάδες πολίτες στη Μινεσότα διαδήλωσαν στους δρόμους το καλοκαίρι εξαιτίας του θανάτου του, εμπνέοντας ένα κίνημα σε όλο τον κόσμο» με κεντρικό αίτημα «την αλλαγή» και να «αποδοθεί δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτείας της Μινεσότας, ένας λευκός αστυνομικός καταδικάζεται για τον φόνο ενός μαύρου. Αν και η σημερινή ετυμηγορία σηματοδοτεί μια μικρή νίκη όσον αφορά τη λογοδοσία της αστυνομίας και μπορεί να συμβάλλει να επουλωθούν οι πληγές μιας κοινότητας που θρηνεί, το σύστημα που επέτρεψε ο Τζορτζ να δολοφονηθεί (...) παραμένει ακέραιο», ανέφερε η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων, αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων ACLU.

Η ετυμηγορία «προσεγγίζει την απόδοση δικαιοσύνης» μολονότι «προφανώς, δεν θα φέρει πίσω τον Τζορτζ Φλόιντ», αλλά «η ελπίδα είναι πως θα γίνει σημείο καμπής για τη χώρα μας, όπου ο κόσμος που έχει υποστεί αυτό το τραύμα ξανά και ξανά θα ξέρει πια πως απολαύει ίση προστασία βάσει του νόμου», έκρινε ο γερουσιαστής Ράφαελ Γουόρνοκ.

«Ο φόνος του Τζορτζ Φλόιντ ήταν σημείο καμπής για το πώς βλέπουμε τα ζητήματα της φυλής και της δικαιοσύνης στη χώρα μας και είμαστε ικανοποιημένοι που μοιάζει να αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι μένει πολλή δουλειά να γίνει», ανέφεραν ο επικεφαλής του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ και η εκτελεστική διευθύντρια της ένωσης των παικτών του NBA Άνταμ Σίλβερ και Μισέλ Ρόμπερτς. Ο φορέας που οργανώνει το πρωτάθλημα, όσο και οι παίκτες συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα διαμαρτυρίας.

«Μου προκάλεσε φρίκη ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ και καλωσορίζω αυτή την ετυμηγορία. Οι σκέψεις μου απόψε είναι στην οικογένεια και στους φίλους του», ανέφερε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.