Διάβημα της Ελλάδας στην Τουρκία για παρενόχληση γαλλικού ερευνητικού

Συνέχεια στην ένταση μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, που ξεκίνησε όταν ανακοινώθηκε ότι γαλλικό πλοίο θα διεξήγαγε έρευνες εκ μέρους της Ελλάδας.

Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε η Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα προς την τουρκική πλευρά αναφορικά με το ζήτημα του πλοίου L’Atalante, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι τουρκικό σκάφος παρενόχλησε το πλοίο L’Atalante, παρά το ότι η Ελλάδα είχε εκδώσει NAVTEX για τις έρευνες που θα γίνονταν από το γαλλικό σκάφος σε περιοχή της ελληνο-αιγυπτιακής συμφωνίας.

Η Τουρκία είχε εκδώσει, με τη σειρά της, αντι-NAVTEX, Μάλιστα, η εφημερίδα Hurriyet φιλοξένησε ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο, την ημέρα που ο Νίκος Δένδιας βρίσκονταν στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, η Ελλάδα εξέδιδε Navtex (για τις 17-18 Απριλίου) για έρευνες γαλλικού πλοίου νότια της Κύπρου, εντός της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», κάτι όμως που «δεν έπιασε, καθώς η Τουρκία απάντησε, απομακρύνοντας το ελληνικό ερευνητικό πλοίο με γαλλική σημαία από την υφαλοκρηπίδα της».

«Η διαστρέβλωση των λεχθέντων ξεπερνά τα όρια και γίνεται συνειδητά fake news», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, με αφορμή το δημοσίευμα για το περιστατικό με το γαλλικό ερευνητικό και την τουρκική φρεγάτα.

«Διάβημα διαμαρτυρίας με καθυστέρηση 48 ωρών πραγματοποιήθηκε χθες από την ελληνική πρεσβεία στην ‘Αγκυρα, για την εισβολή του τουρκικού πολεμικού στην ελληνική υφαλοκρηπίδα νοτίως της Κρήτης και την παρενόχληση γαλλικού ερευνητικού που επιχειρούσε με άδεια από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση μένει μόνο στα λόγια και στερείται έργων. Το τουρκικό πολεμικό έπρεπε να καταδιωχθεί και να βυθιστεί εφ' όσον δεν υπήρχε συμμόρφωση. Η κυβέρνηση ολιγώρησε, προχώρησε στην απαράδεκτη δήλωση μέσω της κυβερνητικής εκπροσώπου ότι «το θέμα αφορά τη Γαλλία», με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να κινηθούν πρώτοι διπλωματικά, για να δημιουργήσουν τετελεσμένα και εμείς να εμφανιζόμαστε για ακόμα μια φορά ότι σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Ολέθριο σφάλμα η δόλος;», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση.