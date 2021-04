Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: πρεμιέρα με αστέρια και… εκπλήξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από αυτό το Σαββατοκύριακο, ο κόσμος της μπάλας “γυρίζει” στον ΑΝΤ1, το πρώτο ιδιωτικό κανάλι που θα μεταδώσει αγώνες του Euro.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα με την εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020».

Η πρεμιέρα έγινε σήμερα Σάββατο 24 Απριλίου, στις 13:45 με τον γενικό γραμματέα της UEFA, Θεόδωρο Θεοδωρίδη, ο οποίος σε απευθείας σύνδεση με την Ελβετία, αποκάλυψε τα πλάνα για τη μεγάλη διοργάνωση, αλλά και το παρασκήνιο από τη «διαμάχη» με την ευρωπαϊκή Super League!





Στο στούντιο ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιώργος Λιώρης φιλοξένησαν την Κατερίνα Στικούδη, η οποία κινήθηκε στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.





Δύο πρωταθλητές Ευρώπης έρχονται την Κυριακή 25 Απριλίου, στις 13:45, στον ΑΝΤ1! Οι Αντώνης Νικοπολίδης και Γιώργος Καραγκούνης αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές από τον θρίαμβο του 2004 και, ως πρεσβευτές του επετειακού Euro 2020, μας βάζουν στο κλίμα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1. Μη χάσεις στιγμή!

Ειδήσεις σήμερα: