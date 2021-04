H Allesia Demetz στο “Πρωινό” για τον Αλέξη Παππά και την σχέση τους (βίντεο)

Life

Τι λέει για την μοναδική ολιγόλεπτη συνάντηση τους, που ήταν περιπετειώδης. Τι της έχει ζητήσει ο Αλέξης Παππάς και πως κατάφεραν να κοιμηθούν “μαζί” αν και ήταν σε άλλες χώρες.

Αποκλειστικά στο «Πρωινό» μίλησε το πρωί της Τετάρτης, από το Ντουμπάι όπου βρίσκεται, η Allesia Demetz, σύντροφος του Αλέξη Παππά, λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του τελευταίου από το Survivor.

Όπως αποκάλυψε οι δύο τους έχουν συναντηθεί μόνο για μια φορά, τυχαία και μάλιστα για ελάχιστα λεπτά.

«Έχουμε συναντηθεί μια φορά για λίγα λεπτά, στο Μόντε Κάρλο. Εγώ εργάζομαι σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Βρέθηκα σε ένα εμπορικό κέντρο του Μόντε Κάρλο, συναντηθήκαμε στις κυλιόμενες σκάλες, ο ένας ανέβαινε και ο άλλος κατέβαινε», ανέφερε μιλώντας στα ιταλικά με την Φαίη Σκορδά.

΄Όπως είπε η Allesia Demetz, «Κοιταχτήκαμε, χαμογέλασε ο ένας στον άλλον και αμέσως καταλάβαμε την χημεία ανάμεσα μας».

Αναφερόμενη στην πρώτη και μοναδική έως σήμερα συνάντηση της με τον Αλέξη Παππά, η Allesia Demetz είπε ότι «ο Αλέξης κρατούσε ένα μεγάλο κουτί. Όταν ανέβηκε επάνω άφησε το κουτί και έκανε τον κύκλο πάλι και ήρθε να με βρει. Έτρεξε πίσω μου και μου έλεγε «συγγνώμη, συγγνώμη, θέλω να σου πω κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι έπαθα, αλλά αισθάνθηκα ότι πρέπει να σου μιλήσω, γιατί αν δεν το έκανα θα το μετάνιωνα»

Όπως είπε, εκείνη του αποκρίθηκε ότι είναι τρελός. Όπως προσέθεσε η Allesia Demetz, «Τον Δεκέμβριο άρχισε να γνωρίζει καλύτερα ο ένας τον άλλον. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα και αρχίσαμε να μιλάμε επί πολλές ώρες. Κοιμόμασταν «μαζί» έχοντας ανοιχτό το τηλέφωνο όλη την νύχτα».

«Είχαμε πει ότι στις 25 Μαρτίου θα παντρευόμασταν. Αυτό ήταν ένα «παιχνίδι», μια πλάκα που κάναμε μεταξύ μας», είπε η Allesia Demetz ενώ όταν ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα, πως γίνεται να παντρευτείς κάποιον με τον οποίο δεν έχεις κάνει έρωτα, απάντησε «είναι κάτι το οποίο το αισθάνεσαι. Είναι σαν να ξέρω εγώ εκείνον και εκείνος εμένα».

Όπως τόνισε στο «Πρωινό», ο Αλέξης Παππάς την έβαλε να του υποσχεθεί ότι δεν θα κοιτάξει κάποιον άλλον ούτε θα δώσει αλλού την καρδιά της, όσο καιρό εκείνος θα είναι στο Survivor. «Εγώ το υποσχέθηκα και το έκανα και τώρα ανυπομονώ να τον συναντήσω από κοντά», κατέληξε η Allesia Demetz.

