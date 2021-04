Κοινωνία

Οικοδόμος κατηγορείται για όργια με δύο ανήλικες

Τα κορίτσια κατήγγειλαν ότι κατέγραφε με το κινητό του όσα τις ανάγκαζε να κάνουν. Τι απαντά ο κατηγορούμενος.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω θα καθίσει την 10η Μαΐου 2021 μετά από αναβολές, ένας 55χρονος οικοδόμος, κατηγορούμενος για εξακολουθητική κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από πρόσωπο που διατηρεί φιλικές σχέσεις με την οικογένειά της και για παράνομη οπλοφορία. Ο 55χρονος καταγγέλθηκε από δύο ανήλικες, που υποστηρίζουν ότι τις υποχρέωνε σε ακόλαστες πράξεις μαγνητοσκοπώντας τες ταυτόχρονα με το κινητό του τηλέφωνο.

Ο κατηγορούμενος, που είχε αφεθεί ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, της απαγόρευσης συναναστροφής του με τις δύο ανήλικες και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 1.000 ευρώ, αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες, δηλώνοντας «θύμα» των δύο ανηλίκων κοριτσιών.

Το δικαστικό συμβούλιο, τον απάλλαξε από την κατηγορία του βιασμού, που του είχε απαγγελθεί. Σύμφωνα με την καταγγελία των δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 15 και 17 ετών, κατά το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2013 ως και τα τέλη Ιανουαρίου του 2014, ο κατηγορούμενος, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια της πρώτης, πήγαινε στο σπίτι της και την έπαιρνε για βόλτα ή για καφέ, εκμεταλλευόμενος επίσης το γεγονός ότι διέθετε δύο άλογα και το κορίτσι αγαπούσε την ιππασία, ενώ την έμαθε να οδηγεί αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μεταξύ τους μια ιδιαίτερη σχέση, ενώ στην πορεία γνώρισε και την δεύτερη ανήλικη. Όπως καταγγέλθηκε, με απειλές σε βάρος των ιδίων ή των μελών της οικογενείας τους, τις μετέφερε με το όχημά του σε διάφορες ερημικές τοποθεσίες, όπως, στους πρόποδες του λόφου Φιλερήμου στην Ιαλυσό, σε ερημική τοποθεσία στην παραλία της Ιαλυσού, στο δάσος του Αγίου Σουλά στην Σορωνή ή στην περιοχή της Φάτνης Σαλάκου.

Εκεί φέρεται να εξανάγκαζε τα κορίτσια, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα κατέθεσαν, να γδύνονται εντός του οχήματος και να προβαίνουν σε ασελγείς πράξεις η μία στην άλλη, ενώ αυτός καθόταν στα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου του, τις μαγνητοσκοπούσε και αυνανιζόταν.

Απολογούμενος αρνήθηκε εκ νέου τα όσα του αποδίδονται, τονίζοντας ότι έχει υποβάλει ήδη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία, ενώ στρέφεται και κατά των γονέων τους, υποστηρίζοντας ότι ηθικός αυτουργός της εις βάρος του σκευωρίας είναι ο πατέρας της πρώτης. Έχει παρουσιάσει εξάλλου, κατάθεση της ανήλικης, που ομολογεί ουσιαστικά ότι ήταν εκείνη που τον φλέρταρε και ανέπτυξε ελεύθερη σχέση μαζί του.

Ο 55χρονος έχει προσκομίσει επιπλέον αποκαλυπτικά μηνύματα της πρώτης καταγγέλλουσας, με τα οποία ομολογείται ότι τα όσα κατατέθηκαν σε βάρος του είναι ψευδή. Σ’ αυτά φέρεται να ομολογείται σε φίλη της ότι αισθάνεται τύψεις για τα όσα κατήγγειλε σε βάρος του διότι δεν ευσταθούν, αποκαλύπτει ότι έχει ενημερώσει σχετικά τους γονείς της και επιπλέον αναφέρει ότι είναι στις προθέσεις της, να τον αποκαταστήσει με νέα της κατάθεση. Ο κατηγορούμενος φέρεται επιπλέον να έχει σειρά μηνυμάτων της ίδιας ανήλικης προς τον ίδιο, στον προσωπικό του ιστότοπο στο Facebook, σε ανύποπτο χρόνο, στα οποία φέρεται να τον πολιορκεί αλλά και φωτογραφικό υλικό και αναρτήσεις από το οποίο φέρεται να προκύπτει ότι την επομένη της καταγγελίας σε βάρος του, διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο.

