Μπαρτσελόνα - Μέσι: νέο διετές συμβόλαιο;

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την προσφορά στον "ψύλλο" απο τον "ισχυρό άνδρα" της ομάδας.

Η ημέρα που ο Λιονέλ Μέσι θα κληθεί ν΄ αποφασίσει για το ποδοσφαιρικό του μέλλον, πλησιάζει και τα «σενάρια» που αναπτύσσονται σχετικά με το «φλέγον» ζήτημα για την Μπαρτσελόνα, είναι πολλά.

Ο «ψύλλος» εξετάζει όλες τις παραμέτρους και με δεδομένο το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι και της Παρί Σεν Ζερμέν, πρέπει να επιλέξει εάν θα παραμείνει στους Καταλανούς ή εάν θα κάνει την σημαντικότερη μεταγραφή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το «ESPN», ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα, πρότεινε στον εξάκις βραβευμένο με την «Χρυσή Μπάλα», Αργεντινό, διετές συμβόλαιο συνεργασίας με «μπόνους» μονοετή ανανέωση της συνεργασίας τους.

Το οικονομικό μέρος της πρότασης δεν έχει γίνει γνωστό, όμως θεωρείται βέβαιο, πως δεδομένων των καινοφανών συνθηκών που βιώνει η παγκόσμια οικονομία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με τα χρήματα που εισπράττει ο Μέσι.

