Αθλητικά

Το Περιστέρι “καθάρισε” την Λάρισα σε 8 λεπτά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Περιστέρι με ένα άκρως παραγωγικό τρίτο δεκάλεπτο επικράτησε της Λάρισας την επανάληψη του αγώνα της 8ης αγωνιστικής.

Ίδιο νικητή, το Περιστέρι, ανέδειξε η επανάληψη του αγώνα -με απόφαση του ΑΣΕΑΔ- με τη Λάρισα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Basket League. Οι «κυανοκίτρινοι» πάτησαν... γκάζι στο β΄ μέρος και με ηγέτη τον Τζόρνταν Φορντ (18π.) επικράτησαν με 80-56, στο κλειστό της οδού Κένεντι. Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου (10-11) εξασφάλισε και μαθηματικά την 6η θέση της κανονικής περιόδου της Basket League, όποιο αποτέλεσμα κι αν φέρει κόντρα στον Άρη, στην 22η και τελευταία αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Μεγάλη Τετάρτη (28/4). Στον αντίποδα, οι Θεσσαλοί ήταν ανταγωνιστικοί στο α΄ μέρος, προσπέρασαν και με +5, αλλά δέχτηκαν επιμέρους σκορ 24-9 στην 3η περίοδο και έχασαν την... επαφή τους με τον αντίπαλο. Η Λάρισα (6-15) έχει «σφραγίσει» το εισιτήριο για τη Basket League της επόμενης σεζόν και εμπλέκεται πλέον σε σενάρια όσον αφορά στην παρουσία της στα πλέι οφ. Στην τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου θα παίξει στο Λαύριο. To Περιστέρι προηγήθηκε με 9-4, δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα στην 1η περίοδο, αλλά κατά περιόδους οι Θεσσαλοί μείωναν την απόσταση και απειλούσαν τους «κυανοκίτρινους». Στη... γραμμή του φίνις του πρώτου δεκαλέπτου, η Λάρισα ισοφάρισε για πρώτη φορά, σε 20-20 με λέι απ του Ουόσπαν. Με πίεση στην άμυνα και πολυφωνία στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με 26-27, ενώ ο Χάγκινς με τρίποντο διαμόρφωσε το 26-30. Αν και η ομάδα του Νίκου Παπανικολάου ξέφυγε και με +5, 27-32, με λέι απ του Παπαδάκη, η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους. Οι παίκτες του Σωτήρη Μανωλόπουλου αντέδρασαν, κάλυψαν τη διαφορά, με λύσεις από Σαλούστρο, Τσαϊρέλη και σερί του Φορντ, για να πάνε στο +4 στα αποδυτήρια, 39-35. Η άμυνα των γηπεδούχων στην 3η περίοδο... έριξε στο καναβάτσο τη Λάρισα. Οι παίκτες του Μανωλόπουλου έκαναν επιμέρους σκορ 24-9 μετά το ημίχρονο και μέχρι το 30΄! Συγκεκριμένα, οι παίκτες της Λάρισας δεν βρήκαν σκορ στα έξι πρώτα λεπτά, για να κάνει σερί 14-0 στο ίδιο διάστημα το Περιστέρι και να βάλει τις βάσεις για τη 10η εφετινή νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με +20 (55-35), προηγήθηκαν με 63-44 στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου και πλέον η 4η περίοδος ήταν τυπική διαδικασία. Tα δεκάλεπτα: 20-20, 39-35, 63-44, 80-56 Οι συνθέσεις: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 12 (2), ΜακΛιν 14, Τζόουνς 9, Κρόκετ 7 (1), Μάντζαρης 4 (1), Σκορδίλης 2, Τσαϊρέλης 10, Φορντ 18 (3), Σαλούστρος 4 ΛΑΡΙΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ρας 2, Κώττας 2, Ουόσπαν 8, Καμπερίδης 2, Μούρτος 13, Χάγκινς 7 (1), Ουάσινγκτον 15 (3), Καμαράς, Τσιούλκας, Σπυρόπουλος 2, Παπαδάκης 5, Γκόρντον Ειδήσεις σήμερα: Pepper: Το πρώτο ρομπότ το οποίο…μιλάει στον εαυτό του φωναχτά! Θεσπρωτία: Μηχάνημα ακρωτηρίασε το χέρι 45χρονου Μπακς - Αντετοκούνμπο: Δεν ήξερα γιατί πανηγύριζαν οι φίλαθλοι, αλλά…