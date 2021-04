Αθλητικά

Λευτέρης Πετρούνιας: Η επιστροφή του “Άρχοντα των Κρίκων” (εικόνες)

Με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος, επέστρεψε στην Αθήνα ο πρωταθλητής Ευρώπης, Λευτέρης Πετρούνιας.

Στην Αθήνα έφθασε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας το “χρυσό παιδί” της ενόργανης γυμναστικής, Λευτέρης Πετρούνιας, με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βασιλείας.

Ο πολυνίκης των κρίκων στην Ιστορία του θεσμού, έφτασε τους πέντε τίτλους του Βλάση Μάρα! Έπειτα από την κατάκτηση του 5ου ευρωπαϊκού τίτλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι πλέον ο απόλυτος «άρχοντας» στα χρονικά του αθλήματος, ξεπερνώντας τον Ιταλό αστέρα του παρελθόντος Γιούρι Κέκι, ο οποίος είχε κερδίσει τέσσερα διαδοχικά χρυσά μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα μεταξύ 1990 και 1996.

«Είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης, για 5η φορά! Η περιπέτεια που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια σήμερα έλαβε τέλος. Είμαι καλά! Επέστρεψα για να σας κάνω υπερήφανους! Σας ευχαριστώ όλους μέσα απ’ την καρδιά μου!», έγραψε στα social media ο “άρχοντας των κρίκων”, μετά τον θρίαμβό του.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος τον συνεχάρη για την επιτυχία του και για τη μεγάλη χαρά που έδωσε σε όλους τους Έλληνες.

