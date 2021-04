Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε και την Μεγάλη Παρασκευή ο αριθμός των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ παραμένει εξαιρετικά υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Από το σύνολο των 2.155 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 11 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 1009 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 314, στην Αχαΐα 55, στην Λάρισα 52 , στην Κοζάνη 45 και στην Μαγνησία 41.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση από τον ΕΟΔΥ: