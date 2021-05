Κοινωνία

Υπόθεση Φουρθιώτη: Μαραθώνιες οι απολογίες στον ανακριτή

Τι υποστήριξαν στον ανακριτή ο Μένος Φουρθιώτης και οι συγκατηγορούμενοι του. Ποιες κατηγορίες τους βαρύνουν.

Ολοκληρώθηκαν μετά από περίπου έξι ώρες οι απολογίες ενώπιον του 30ου τακτικού ανακριτή του Μένιου Φιουρθώτη και των τριών συγκατηγορούμενων του στην υπόθεση των σκηνοθετημένων επιθέσεων στο σπίτι του παρουσιαστή και των πυροβολισμών κατά αστυνομικών της ΔΙΑΣ.

Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο με τη διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα που θα κρίνει την τύχη των κατηγορούμενων να είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο παρουσιαστής αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του, όπως επίσης και οι δυο συγκατηγορούμενοί του που φέρονται ως δράστες των επιθέσεων εναντίον της οικείας του παρουσιαστή και εναντίον των αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συγκατηγορούμενοι του παρουσιαστή που βαρύνονται και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά των αστυνομικών στη συμπλοκή στη Νέα Ερυθραία, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, τα στίγματα των κινητών τους τηλεφώνων που, όπως λένε, καταδεικνύουν ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο που έγινε η ανταλλαγή πυροβολισμών. Επέμειναν επίσης πως η μόνη τους σχέση με το Μένιο Φουρθιώτη ήταν ότι τους είχε προσλάβει ως φύλαξή του μετά την απόφαση να αποσυρθεί η αστυνομική του συνοδεία.

