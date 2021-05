Κόσμος

Ισραήλ: Ημέρα εθνικού πένθους μετά την τραγωδία (εικόνες)

Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στο Ισραήλ, όπου οι αρχές κήρυξαν ημέρα πένθους τη σημερινή μετά τον θάνατο 45 ανθρώπων, μεταξύ αυτών παιδιών, κατά τη διάρκεια ενός εβραϊκού θρησκευτικού φεστιβάλ.

«Καταστροφή», «τραγωδία», «κυβερνητική αποτυχία»: Τα πρωτοσέλιδα του Τύπου είναι ενδεικτικά σήμερα, στις πρώτες εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν στο Ισραήλ μετά το ποδοπάτημα που συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευή στο Όρος Μερόν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καθώς οι εφημερίδες δεν εκδίδονται το Σάββατο, ημέρα ανάπαυσης.

Οι πρώτες κηδείες τελέστηκαν από το απόγευμα της Παρασκευής σε αυτό που ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους, μετά τη δημιουργία του το 1948.

Έπειτα από μια διακοπή λόγω του Σαββάτου, οι ταφές ξεκίνησαν εκ νέου το βράδυ της ίδιας ημέρας. Και οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες ταυτοποίησης των νεκρών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τέσσερις Αμερικανοί και δύο Καναδοί.

Ποιος ευθύνεται;

«Γύρω στα μεσάνυχτα, η ταυτοποίηση του συνόλου των 45 θυμάτων (…) ολοκληρώθηκε. Σαράντα-τέσσερις σοροί παραδόθηκαν στις οικογένειες για τις κηδείες και μία τελευταία θα παραδοθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας», αναφέρει το υπουργείο Υγείας σε ένα δελτίο τύπου.

«Μια τραγωδία τέτοιου μεγέθους απαιτεί μια περίπλοκη εργασία αναλύσεων (…). Κατανοούμε τα αιτήματα των οικογενειών για σύντομες αναλύσεις και ενεργούμε προς αυτήν την κατεύθυνση χωρίς, εντούτοις, να διακυβεύουμε τον επαγγελματισμό», δήλωσε ο δρ. Σεν Κούγκελ, διευθυντής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Αμπού Καμπίρ, στο Τελ Αβίβ.

Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σήμερα μπροστά από τα κυβερνητικά κτίρια λόγω του εθνικού πένθους, ενώ κηδείες τελούνται στο Μπνέι Μπρακ, κοντά στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ.

Χθες το βράδυ, πολίτες στο Τελ Αβίβ οργάνωσαν μια πρώτη τελετή ανάβοντας κεριά στη μνήμη των θυμάτων.

«Αυτό με αγγίζει σε προσωπικό επίπεδο, καθώς προέρχομαι από μια οικογένεια υπερορθόδοξη. Μέχρι και πριν από 8 χρόνια, πήγαινα κι εγώ στο προσκύνημα στο Μερόν. Οι γονείς μου ήταν παρόντες στο Μερόν φέτος και έφυγαν μία ώρα» πριν από την τραγωδία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 28χρονη Ρασέλ.

«Εδώ και 20 χρόνια, πήγαινα κι εγώ επίσης στο προσκύνημα στο Μερόν. Μία φορά, έζησα κι η ίδια την εμπειρία ενός ποδοπατήματος (…). Ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της ζωής μου, δεν επέστρεψα ποτέ εκεί», συμπληρώνει η Γιαέλ, μια άλλη νεαρή γυναίκα που συμμετείχε επίσης στην τελετή.

Παρά το πένθος, τα ερωτήματα δεν σταματούν να βασανίζουν τους Ισραηλινούς: τι πραγματικά συνέβη στο Όρος Μερόν; Ποιος ευθύνεται; Η τραγωδία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί;.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεκάδες χιλιάδες ορθόδοξοι εβραίοι— σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ περίπου 100.000, είχαν συγκεντρωθεί τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Όρος Μερόν για τη διεξαγωγή ενός ετήσιου προσκυνήματος, έπειτα από διακοπή ενός έτους λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, στο πλαίσιο της εβραϊκής γιορτής Λαγκ Μπαομέρ.

Γύρω στις 00.50, ένα πλήθος ανθρώπων θέλησε να φύγει από το σημείο της εορτής, ωστόσο η έξοδος από εκεί απαιτούσε κάποια στιγμή να περάσουν από έναν στενό διάδρομο, γεγονός που οδήγησε στο ποδοπάτημα, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πιστοί, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες και έφηβοι, ποδοπατήθηκαν από το πανικόβλητο πλήθος. Ο αρχηγός της αστυνομίας για το βόρειο Ισραήλ Σιμόν Λαβί ανέλαβε την «ευθύνη» για την τραγωδία αυτή.

Όμως, η δήλωση αυτή δεν έκλεισε τη συζήτηση σχετικά με τους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας, καθώς πολλοί επαναλαμβάνουν, εδώ και χρόνια, πως οι κανόνες ασφαλείας σε αυτή τη συγκέντρωση είναι υποτυπώδεις.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Αμίρ Οχανά είπε το Σαββατοκύριακο ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, χωρίς να αποδεχθεί, όμως, το «φταίξιμο».

Και η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ, στενή συνεργάτιδα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκεται στο «στόχαστρο» επικρίσεων, καθώς, σύμφωνα με τον Τύπο, ναύλωσε λεωφορεία προκειμένου να επιτρέψει στους υπερορθόδοξους να μεταβούν στο προσκύνημα.

