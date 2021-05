Κοινωνία

Πάσχα: Βόλτα και ψήσιμο του οβελία στην... παραλία

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με υψηλές θερμοκρασίες κάποιοι επέλεξαν να ψήσουν τον παραδοσιακό οβελία στις παραλίες.

Πάσχα στην παραλία... Λίγο ο καλός καιρός με τις υψηλές θερμοκρασίες, λίγο η ανάγκη για βόλτα οδήγησαν πολλούς Αθηναίους ακόμη και να σουβλίσουν τον οβελία δίπλα στο κύμα. Δεν έλειψαν κι εκείνοι που έκαναν και μια βουτιά πριν στρώσουν το λαμπριάτικο τραπέζι.

Έχοντας πάρει από το σπίτι ό,τι χρειάζονται για να γιορτάσουν την ημέρα, έστησαν σούβλες και ψησταριές στην άμμο για να τσιμπήσουν λιχουδιές όπως άλλωστε…προστάζει το έθιμο.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που έψησαν από το σπίτι το αρνί, αλλά το μετέφεραν στην παραλία κάνοντας πικ-νικ σε συνδυασμό με μπάνιο.

Ωστόσο, πολλοί ήταν και αυτοί που μετά το πασχαλινό τραπέζ βγήκαν έξω να κάνει τη βόλτα του κοντά στην θάλασσα, όπως στην παραλία του Φλοίσβου.

