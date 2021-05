Life

“Άγριες Μέλισσες” - Spoiler: Η Ανέτ εκβιάζει τον Δούκα με φυλάκιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές θα είναι ,μάλιστα, οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια και ένας νέος κύκλος εκδίκησης έχει ήδη ξεκινήσει...

Μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να μην παρακολουθήσουμε τις «Άγριες Μέλισσες», ωστόσο από τη Δευτέρα του Πάσχα η σειρά επιστρέφει.



Καταιγιστικές θα είναι ,μάλιστα, οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια και ένας νέος κύκλος εκδίκησης έχει ήδη ξεκινήσει στις "Άγριες Μέλισσες" ανάμεσα στον Μιλτιάδη και τον Δούκα.



Ωστόσο, η Ανέτ, βλέποντας πως ο τελευταίος συνεχίζει τις ύπουλες κινήσεις του, αποφασίζει να βάλει φρένο στα σχέδιά του και τον εκβιάζει πως θα ομολογήσει ότι εκείνος σκότωσε τον Θέμελη.



Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανείπωτος θρήνος: Πατέρας κηδεύτηκε μετά τη βάπτιση του μωρού του

Lockdown: Ο παραβάτης ιερέας, η κομμώτρια και η... καντίνα

SpaceX: Επιστροφή στη Γη μετά από 167 μέρες στο Διάστημα (βίντεο)