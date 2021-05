Καιρός – Δευτέρα του Πάσχα: Που “σκαρφάλωσε” στους 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Κοινωνία

Πολύ υψηλές για την εποχή οι μέγιστες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Πολύ υψηλές για την εποχή ήσαν οι μέγιστες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και τη Δευτέρα του Πάσχα. Μάλιστα στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και την Αττική, η θερμοκρασία σημείωσε περαιτέρω άνοδο σε σχέση με την Κυριακή του Πάσχα, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη Γόρτυνα Ηρακλείου Κρήτης με 39,1 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην Αττική η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα καταγράφηκε στη Νέα Σμύρνη (33,9 βαθμοί), ενώ στη Λίνδο Ρόδου έφθασε τους 35,4 βαθμούς και στο Κρανίδι Αργολίδας τους 37,1.

Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις -πυκνότερες στα βορειοανατολικά- με πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες, υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς επίσης σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και στο Αιγαίο.

Αναλυτικά, την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Αυξημένες κατά περιόδους θα είναι οι νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, στη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 26 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 27, στη Θεσσαλία από 9 έως 28 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 30, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 27 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 28 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Καστελόριζο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 31 και 32-33 βαθμούς αντίστοιχα.

Οι άνεμοι θα πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που μόνο στο Νότιο Αιγαίο θα αγγίξουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις και ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.

