“Σπάει” το lockdown: Ανοίγουν σχολεία και τουρισμός μετά την εστίαση

Ο σχεδιασμός για τη χαλάρωση των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Πότε απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις.

Μετά από το άνοιγμα της εστίασης, που έγινε τη Δευτέρα 3 Μαΐου, σειρά έχει το άνοιγμα των σχολείων στις 10 Μαΐου και του τουρισμού το Σάββατο 15 Μαΐου, οπότε αναμένεται να απελευθερωθούν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό για τη χαλάρωση των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας και με την προϋπόθεση ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά, όλα τα σχολεία -γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία- θα επαναλειτουργήσουν διά ζώσης από τη Δευτέρα 10 Μαΐου, με την πραγματοποίηση self test.

Στη συνέχεια, το Σάββατο 15 Μαΐου, θα ανοίξει και ο τουρισμός, ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί και το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών. Οι τουρίστες θα πρέπει να επιδεικνύουν είτε αποδεικτικό εμβολιασμού, είτε αρνητικό PCR τεστ 72 ωρών.

Με το άνοιγμα του τουρισμού, αναμένεται να απελευθερωθούν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες στη χώρα. Την ίδια μέρα θα καταργηθεί πλήρως και η υποχρέωση αποστολής SMS για τις μετακινήσεις.



Μέχρι τότε όλες οι μετακινήσεις εξακολουθούν να γίνονται με αποστολή SMS στο 13033, ακόμα και για την επίσκεψη σε καφέ ή εστιατόριο οι πολίτες πρέπει να στέλνουν μήνυμα στο 13033 με κωδικό 6, ενώ υπάρχει και ο χρονικός περιορισμός των 3 ωρών.

Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου διευρύνθηκε κατά μία ώρα το ωράριο μετακίνησης των πολιτών και η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 11 μμ και λήγει στις 5 τα ξημερώματα.

