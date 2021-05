Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Εμβόλια mRNA να επιλέξουν οι γυναίκες κάτω των 50 ετών

Τι είπε για το άνοιγμα της εστίασης. Γιατί είναι επιφυλακτική με το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Πότε θα πετάξουμε τις μάσκες.

Για την πορεία της πανδημίας, το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων αλλά και τους εμβολιασμούς κατά της covid-19 μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Σχετικά με τα sms για τις μετακινήσεις η κ. Λινού σημείωσε ότι πλέον δεν έχουν κάποιο νόημα και θα πρέπει να καταργηθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετικό το άνοιγμα της εστίασης, και όπως είπε αν αυτό «συνδυαστεί με τεστ αξιόπιστα στους εργαζόμενους δεν θα υπάρχει πρόβλημα».



Δήλωσε πως είναι σκεπτική ως προς το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, καθώς όπως είπε θέλει προσοχή από γονείς και εκπαιδευτικούς και τόνισε καλό θα ήταν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν τον υπαίθριο χώρο για να αποφεύγεται ο συνωστισμός μέσα στις τάξεις.

«Ο εμβολιασμός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο θα καταπολεμήσουμε την νόσο», υπογράμμισε ακόμα η κ. Λινού και αναφερόμενη στο εμβόλιο της AstraZeneca τόνισε ότι οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να το κάνουν ασυζητητή.

Ωστόσο, για τις γυναίκες κάτω των 50 ετών, όπως είπε αν υπάρχει επιλογή να κάνουν εμβόλια με mRNA.

Για το ενδεχόμενο τρίτης δόσης εμβολίου η κ. Λινού τόνισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, ενώ για το αν θα πετάξουμε τις μάσκες τον Σεπτέμβριο είπε ότι αυτό «θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα πάει ο εμβολιασμός».

Τέλος, χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα εμβόλια σε παιδιά και όπως είπε «στην Αμερική άρχισαν να εμβολιάζονται και τα παιδιά».

