Τζόρτζ Κλούνεϊ: Το κτήμα 1700 στρεμμάτων και ο διάσημος γείτονας

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Τζορτζ Κλούνεϊ αγόρασε ένα κτήμα στην Προβηγκία, το Ντομέν ντι Καναντέλ στην περιοχή Μπρινιόλ, επιβεβαίωσε ο δήμαρχος αυτής της κοινότητας.

Το κτήμα περιλαμβάνει μια αγροικία του 18ου αιώνα, μια λιμνούλα, μια πισίνα και αμπελώνες, στην καρδιά μιας έκτασης 1.700 στρεμμάτων.

«Ελπίζω να τον γνωρίσω» είχε δηλώσει ο δήμαρχος Ντιντιέ Μπρεμόν πριν από μερικές ημέρες, όταν ακόμη δεν είχε οριστικοποιηθεί η πώληση. Όμως «δεν θα αλλάξω τις συνήθειές μου στον καφέ», αστειεύτηκε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο δήμος αγοράζει διαφορετική μάρκα από εκείνη που διαφημίζει ο ηθοποιός.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν το τίμημα της αγοραπωλησίας.

Στην περιφέρεια Βαρ, όπου βρίσκεται ο αμπελώνας του, ο Κλούνεϊ θα έχει για γείτονα τον σκηνοθέτη και παραγωγό Τζορτζ Λούκας, τον ιδιοκτήτη του Σατό Μαργκουί, ο οποίος σχεδιάζει να ανοίξει εκεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Θα απέχει επίσης μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το Μιραβάλ α Κοράν, όπου το πρώην ζεύγος Αντζελίνα Τζολί-Μπραντ Μπιτ διαθέτει από το 2008 ένα μεγάλο κτήμα με αμπελώνα 500 στρεμμάτων.

Το Ντομέν ντι Καναντέλ ανήκε σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Αυστραλών που κατοικούν μόνιμα στο Μονακό και προσπαθούσαν να το πουλήσουν εδώ και μερικά χρόνια.