Μητσοτάκης: προτεραιότητα η οικοδόμηση μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης

Ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της άτυπης σύσκεψης των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ., εστίασε μεταξύ άλλων, στην ανάγκη γρήγορης εφαρμογής του Πράσινου Πιστοποιητικού.

Τη στήριξη της Ελλάδος στην πρωτοβουλία της πορτογαλικής Προεδρίας προκειμένου να τεθεί σε πολύ υψηλή προτεραιότητα η κοινωνική ατζέντα της Ευρώπης επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της άτυπης σύσκεψης των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης, η οποία δεν θα αφήσει κανέναν Ευρωπαίο πίσω, η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνίστρια τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να μην βρεθεί κανένας στο περιθώριο.

Ο κ. Μητσοτάκης εστίασε, ακόμα, στην ανάγκη γρήγορης εφαρμογής του Πράσινου Πιστοποιητικού προκειμένου να επιτευχθεί η ανεμπόδιστη μετακίνηση των πολιτών που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε τρίτες χώρες ενώ, αναφέρθηκε και στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της άρσης των πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με τις πατέντες των εμβολίων, ζήτημα που έχει θέσει ήδη από τον Απρίλιο του 2020, αλλά και τον Μάιο του 2020 και αφορά την ανάγκη να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κατά την ενημέρωση που έκανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, στους Ευρωπαίους ηγέτες για την άτυπη Πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό, που έλαβε χώρα στη Γενεύη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη στήριξή του στην Κυπριακή Δημοκρατία και επανέλαβε τη σταθερή θέση της κυβέρνησης για λύση που θα στηρίζεται στις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους- μέλους της ΕΕ.

