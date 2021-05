Αθλητικά

Γκραν Πρι Βαρκελώνης: κυρίαρχος ο Χάμιλτον

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέκτησε την 5η συνεχόμενη νίκη του στην Καταλονία.

Χθες είχε κατακτήσει την 100ή pole position της καριέρας του, σήμερα πανηγύρισε την 98η νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, θριαμβεύοντας και στο Γκραν Πρι της Βαρκελώνης. Ο λόγος για τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είδε πρώτος την καρό σημαία και στην Ισπανία.

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη πίστα ο Χάμιλτον φαίνεται πως νιώθει ιδιαίτερη άνεση, καθώς ο πιλότος της Mercedes μετρά έξι νίκες, εκ των οποίων οι πέντε συνεχείς. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), ενώ τρίτος ήταν ο άλλος οδηγός της Mercedes, ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας, με την «τριπλέτα» του πόντιουμ να είναι ακριβώς η ίδια με την εκκίνηση του αγώνα.

Με τη σημερινή νίκη ο Χάμιλτον έφτασε τις τρεις στους τέσσερις αγώνες του εφετινού πρωταθλήματος της F1 κι αύξησε τη διαφορά του από τον Φερστάπεν στους 14 βαθμούς.

Κι αν αυτή ήταν η κατάληξη, η αρχή του αγώνα ήταν αντίθετη: ο Χάμιλτον έχασε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή με το προσπέρασμα του Φερστάπεν, κατόρθωσε όμως να διατηρηθεί κοντά στον αντίπαλό του ως τα πρώτα πιτ στοπς. Ο Ολλανδός μπήκε πρώτος, αλλά στην εξέλιξη της κούρσας, ενεργώντας στρατηγικά, ο Χάμιλτον έκανε δύο πιτ-στοπς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Φερστάπεν να μείνει με τη μέση γόμα του πρώτου και ο Χάμιλτον να μειώνει σταδιακά τη διαφορά, ως το σημείο που τέθηκε εκ νέου επικεφαλής του αγώνα, ενώ απέμεναν επτά γύροι πριν την ολοκλήρωσή του.

Κάπως έτσι τερμάτισε τρίτος και ο Μπότας, που νίκησε τον Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari, τέταρτος) επίσης με τη στρατηγική των δύο πιτ-στοπς. Ο Σέρχιο Πέρεθ (Red Bull) κατέλαβε την πέμπτη θέση, έκτος ήταν ο Ντάνιελ Ρικιάρντο (Mc Laren), ενώ τις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας κατέλαβαν κατά σειρά οι Κάρλος Σάινθ (Ferrari), Λάντο Νόρις (McLaren), Εστεμπάν Οκόν (Alpine) και Πιερ Γκασλί (Alpha Tauri).

