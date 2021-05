Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βρετανία: εντυπωσιακή μείωση των θανάτων όσο προχωράει ο εμβολιασμός

Ο μέσος όρος στον ημερήσιο αριθμό θανάτων της τελευταίας εβδομάδας είναι μονοψήφιος. Δύο στους τρεις ενήλικες έχουν εμβολιαστεί.

Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 1.770 νέα κρούσματα COVID-19, με το σύνολο των μολύνσεων των τελευταίων επτά ημερών να ανέρχεται σε 14.659, μειωμένο κατά 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο.

Η χώρα κατέγραψε δύο νέους θανάτους μέσα σε διάστημα 28 ημερών μετά τη διάγνωση με COVID-19 των ασθενών. Ο απολογισμός των θανάτων του επταημέρου είναι 67, μειωμένος κατά 39,1% σε σχέση με τις προηγούμενες επτά ημέρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 35,37 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 67,2% του ενήλικου πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν κάνει μια πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19. Μεταξύ αυτών, 17,67 εκατομμύρια ή το 33,5% των ενηλίκων έχουν κάνει τις συνιστώμενες δύο δόσεις.

Από την αρχή της πανδημίας, συνολικά 127.605 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε διάστημα 28 ημερών μετά τη διάγνωση με COVID-19 των ασθενών.

Η χώρα γνώρισε ένα καταστροφικό δεύτερο κύμα που κορυφώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, αλλά από τότε ο αριθμός των νέων μολύνσεων, των νοσηλειών στα νοσοκομεία και των θανάτων έχει μειωθεί.

Αυτό αποδίδεται εν μέρει στον αντίκτυπο του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού και εν μέρει στα αυστηρά μέτρα καραντίνας που ίσχυαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο και τα οποία χαλαρώνουν σταδιακά.

