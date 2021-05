Κοινωνία

Γηροκομείο στα Χανιά: Συγκλονίζει ο γιος ηλικιωμένου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Χιονοστιβάδα” καταγγελιών για οικονομική εκμετάλλευση και εξαπάτηση των τροφίμων και των συγγενών τους.​

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να μην ρίχνουν το μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Το να κακοποιείς την τρίτη ηλικία, είναι σαν να κακοποιείς παιδιά», τονίζει ο γιος ενός από τους ηλικιωμένους που έχασε τη ζωή του στο γηροκομείο των Χανίων, το οποίο βρίσκεται στο “μικροσκόπιο” έρευνας.

Ο Βασίλης ζει μόνιμα σε χώρα του εξωτερικού. Ο πατέρας του - που ζούσε μόνος στα Χανιά - όταν χρειάστηκε ειδική φροντίδα, μπήκε στον ιδιωτικό οίκο ευγηρίας της Σούδας. Σύμφωνα με όσα αναμένεται να καταθέσει και στις αρμόδιες προξενικές Aρχές σε βάρος του γηροκομείου, ο πατέρας του έφυγε ξαφνικά από την ζωή βασανισμένος, 4 μήνες μετά την εισαγωγή του, «από ανακοπή καρδιάς».

Ψάχνοντας σήμερα την υπόθεση, μετά τη “χιονοστιβάδα” καταγγελιών, κάνει λόγο και για οικονομική εκμετάλλευση και εξαπάτηση των τροφίμων και των συγγενών τους.

Η μονάδα από το 2009 έως τα τέλη του 2011 φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια, και έκτοτε με μια άδεια φιλοξενίας μόλις 16 ατόμων, όταν ο τελευταίος έλεγχος εντόπισε στους χώρους του γηροκομείου 55 ηλικιωμένους. Είχε δει κανείς αυτήν την υπέρβαση, αναρωτιούνται τώρα οι συγγενείς των τροφίμων;

Σύμφωνα με αυτοψία στους χώρους του γηροκομείου, οι ελεγκτές βρίσκουν σοβαρές πολεοδομικές και υγειονομικές παραβάσεις. Και παρότι ήδη από το 2010, η τότε Νομαρχία είχε διατάξει να “σφραγιστεί” το γηροκομείο, η μονάδα συνέχισε την λειτουργία της.

Η δικηγόρος που εκπροσωπεί κάποιες από τις οικογένειες που έχουν προβεί σε καταγγελίες για το γηροκομείο των Χανίων, υπέβαλε αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την μέχρι τώρα στάση της Περιφέρειας Κρήτης και Αντιπεριφέρειας Χανίων, που είναι οι αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές για την λειτουργία του οίκου ευγηρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίμνη Πλαστήρα: υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο!

Αύγουστος: βρέθηκε κεφαλή 2000 ετών του πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης (εικόνες)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα