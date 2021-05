Life

“Το Πρωινό”: η Κόνι Μεταξά για το μπούλινγκ και το ξέσπασμα της (βίντεο)

Τι είπε στην Φαίη Σκορδά για όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν το βίντεο που ανήρτησε στα social media.

Στην Φαίη Σκορδά και στο «Πρωινό» μίλησε το πρωί της Δευτέρας η Κόνι Μεταξά για το ξέσπασμα της στα social media, με ανάρτηση βίντεο που έκανε, στο οποίο καταφερόταν κατά ανθρώπων που όπως υποστήριζε τις έκαναν μπούλιγνκ.

Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια, όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο που ανέβασε αναφορικά με την διατροφή που ακολουθεί και τα σχόλια που δέχθηκε από ένα πρόσωπο, το οποίο της επιτέθηκε για όσα ανέφερε.

Όπως είπε, βρήκε το τηλέφωνο της και μίλησε μαζί της, όμως οι αντιδράσεις της και όσα έλεγε, προκάλεσαν την οργή και το ξέσπασμα από την Κόνι Μεταξά, που όλοι είδαν μέσω του βίντεο στα social media.

Δείτε το απόσπασμα από «Το Πρωινό» και όσα είπε η Κόνι Μεταξά στην Φαίη Σκορδά:





