Euro 2020: ο Μεντί κινδυνεύει να χάσει την διοργάνωση

Αόριστος ο χρόνος επιστροφής στα γήπεδα του Γάλλου άσου της Ρεαλ Μαδρίτης.

Αν τη φετινή σεζόν έπρεπε να δοθεί ένας τίτλος διάκρισης στην ομάδα που «υπέφερε» περισσότερο λόγω απουσιών των ποδοσφαιριστών χάρις σε τραυματισμούς, η Ρεάλ Μαδρίτης, αν δεν τον κατακτούσε, σίγουρα θα έθετε πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να το κάνει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ο Ζινεντίν Ζιντάν βλέπει πολλούς από τους ποδοσφαιριστές-γρανάζια της ομάδας του να μένουν εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμών σε πολύ κομβικά σημεία, γεγονός που ίσως εξελιχθεί σε μία από τις κύριες αιτίες που εν τέλει να μην οδηγήσουν στην κατάκτηση τίτλων από τους Μερένχες φέτος.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη, λοιπόν, στην εν λόγω λίστα φαίνεται να είναι ο Φερλάν Μεντί. Το ιατρικό επιτελείο της Βασίλισσας προχώρησε πριν από μερικές ώρες σε επίσημη ανακοίνωση που αναφέρει πως ο 25χρονος αμυντικός διαγνώστηκε με σοβαρό τραυματισμό στην κνήμη, ο οποίος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα του στερήσει τη δυνατότητα να αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν και συνεπώς και τη δυνατότητα να συνεισφέρει στις τελευταίες προσπάθειες της Ρεάλ να κατακτήσει τη La Liga.



Σαν να μην έφταναν, όμως, όλα αυτά, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος τραυματισμός να στερήσει από το Γάλλο άσο και τη δυνατότητα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι, με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ να πληροφορείται για τα νέα πριν από μερικές ώρες.



Σε αυτό το σημείο να τονιστεί, ότι ο Μεντί των 38 συμμετοχών φέτος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στην κνήμη κάτι λιγότερο από ένα μήνα και μάλιστα τέθηκε εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες προτού επιστρέψει για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Τσέλσι για την ημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Ίσως, λοιπόν, η απόφαση των Μαδριλένων να βιαστούν να τον επαναφέρουν στο χορτάρι να είναι και αυτή που τη δεδομένη στιγμή τον έχει θέσει νοκ άουτ για αόριστο χρόνο.

