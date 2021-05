Αθλητικά

ΑΕΚ: σοκ με Λάνγκφορντ

Η «Ένωση» θα υποχρεωθεί να διεκδικήσει την πρόκριση της στα ημιτελικά των πλέι οφ, χωρίς το βαρύ… πυροβολικό της.

Χωρίς τον Κιθ Λάνγκφορντ υποχρεώνεται να διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League η ΑΕΚ, ενώ υπάρχουν υψηλές πιθανότητες να χάσει και τους αγώνες πλέι οφ της ημιτελικής φάσης, εφόσον βέβαια προκριθούν οι «κιτρινόμαυροι».

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ένωσης τραυματίστηκε στον χθεσινό (12/5) πρώτο προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ και τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, στην οποία υποβλήθηκε έδειξαν πως υπέστη επιμήκη ρήξη απονεύρωσης του υποκνημιδίου και έξω κεφαλής του γαστροκνημίου.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ επικράτησε με 102-89 του ΠΑΟΚ και προηγείται με 1-0 στη σειρά. Ο δεύτερος προημιτελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο, Πέμπτη (13/5) στις 20:00, στην Πυλαία.

