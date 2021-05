Πολιτική

Βελόπουλος για έγκλημα στα Γλυκά Νερά στον ΑΝΤ1: θανατική ποινή στον δολοφόνο της Καρολάιν (βίντεο)

Σε ποιους ευχήθηκε «βίον χασισόσπαρτον» μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Τι είπε για το εμβόλιο του κορονοϊού και την απόφαση του να μην το κάνει.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την αλλαγή στάση της σε ότι αφορά την φαρμακευτική κάνναβη και ευχήθηκε σκωπτικά «βίον χασισόσπαρτον» σε Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Βελόπουλος, άσκησε επίσης έντονη κριτική στην Κυβέρνηση για «το νομοσχέδιο που κάνει αναφορά σε Γονέα 1 και Γονέα 2», υποστηρίζοντας πως ανοίγει το δρόμο για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και για την επίσκεψη του Ζόραν Ζάεφ στη χώρα μας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτή τη φορά υποδέχεται τον “ψευτομακεδόνα” Ζάεφ, η ΝΔ» .

O κ. Βελόπουλος με αφορμή και το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, τάχθηκε ξανά υπέρ της θανατικής ποινής και είπε ότι όταν μιλάμε για ισόβια θα πρέπει να εννοούμε ισόβια. Τόνισε δε ότι αυτός που σκότωσε την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, «είναι ένα κάθαρμα που δεν έχει δικαίωμα στη ζωή».

Συμπλήρωσε δε πως θα πρέπει να επιτραπεί η οπλοκατοχή και η οπλοχρησία μέσα στο σπίτι, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εισβολές από κακοποιούς.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Βελόπουλος είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, κάνοντας λόγο για πειραματικά εμβόλια και συμπληρώνοντας πως «εγώ δε θα γίνω πειραματόζωο».

