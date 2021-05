Κοινωνία

Επιδειξίας στην Νέα Σμύρνη: Αποσύρθηκε η υπόθεση από το αυτόφωρο

Η δίκη για την υπόθεση, που είχε οριστεί για σήμερα μετά από αναβολή, αποσύρθηκε από το πινάκιο.

Εκτός πινακίου των υποθέσεων που θα εκδικαστούν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο έμεινε η δίκη του 22χρονου επιδειξία, καθώς τα μέτρα για τον κορονοϊό επιβάλλουν τη διεξαγωγή δικών που αφορούν κρατούμενους κατηγορούμενους.

Ο 22χρονος φοιτητής κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, αδίκημα που -σύμφωνα με τη δικογραφία- στρέφεται κατά τεσσάρων γυναικών με τελευταίο περιστατικό αυτό που έλαβε χώρα στη Νέα Σμύρνη το βράδυ της Τετάρτης 5 Μαϊου.

Σε βάρος του 22χρονου, ωστόσο, έχει σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία μετά από καταγγελία συνομήλικής του για κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Ο φοιτητής έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις αστυνομικές Αρχές, που με εισαγγελική εντολή ερευνούν την υπόθεση, ως ύποπτος για απόπειρα βιασμού.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που συνέβη τον Αύγουστο του 2020 στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει η καταγγέλουσα, για το οποίο είχε σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστου δράστη μετά από καταγγελία της παθούσας. Η 22χρονη αναγνώρισε τον καταγγελόμενο μετά το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη.

