Πρίγκιπας Χάρι: ήταν σαν να ζω σε ζωολογικό κήπο - με απογοήτευσε ο πατέρας μου

Σε μια συνέντευξη 90 λεπτών, ο πρίγκιπας Χάρι παρομοίωσε τη ζωή στα βασιλικά ανάκτορα ως «ένα συνδυασμό "The Truman Show" και ζωολογικού κήπου».

Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε ο δούκας του Σάσεξ Χάρι, μιλώντας στον Αμερικανό ηθοποιό Νταξ Σέπαρντ (Dax Shepard) και στο podcast «Armchair Expert», για τον τρόπο που μεγάλωσε στη βασιλική οικογένεια, για την Μέγκαν και την ψυχική υγεία.

Ο πρίγκιπας Χάρι στη συνέντευξή του, φάνηκε να επικρίνει τον τρόπο που μεγάλωσε από τον πατέρα του πρίγκιπα Κάρολο, λέγοντας ότι ήταν γεμάτος «με πολύ πονεμένες στιγμές και δοκιμασίες» και τόνισε ότι ήθελε να «σπάσει την αλυσίδα» για τα παιδιά του. Αισθάνεται «πραγματικά απογοητευμένος» από τον πατέρα του, ο οποίος σταμάτησε να απαντάει στα τηλεφωνήματά του, καθώς και για την οικονομική αποκλήρωσή του.

Αναφερόμενος στην παιδική του ηλικία, ο Χάρι είπε: «Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δείχνουμε το δάχτυλο ή να κατηγορούμε κανέναν. Εάν έχω βιώσει κάποια μορφή πόνου ή ταλαιπωρίας είναι εξαιτίας του ίδιου πόνου που ίσως υπέφεραν ο πατέρας μου ή οι γονείς μου. Γι αυτό θα σπάσω αυτήν την αλυσίδα, ώστε να μην την περάσω, και εγώ στα παιδιά μου. Και θα πω: "Ξέρεις αυτό συνέβη σε μένα, αλλά δεν θα επιτρέψω να σου συμβεί και σε εσένα"».

Στα 20 του χρόνια, συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε τη βασιλική «δουλειά», έχοντας δει τι έκανε στη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα. Σε μια συνέντευξη 90 λεπτών, ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος περιμένει το δεύτερο παιδί του από την Μέγκαν και είναι ήδη πατέρας του Άρτσι, παρομοίωσε τη ζωή στα βασιλικά ανάκτορα ως «ένα συνδυασμό να είσαι στο "The Truman Show" και ζωής σε ζωολογικό κήπο».

Ο Σέπαρντ αναφέρθηκε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του 1998 με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ, στην οποία ο ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα του οποίου η γέννηση μεταδόθηκε τηλεοπτικά και ζει τη ζωή του σε ένα τεράστιο τηλεοπτικό πλατό αγνοώντας ότι βρίσκεται σε μια τηλεοπτική εκπομπή που παρακολουθείται από εκατομμύρια θεατές. «Υπάρχει ολόκληρη η χώρα και μετά υπάρχετε και εσείς» είπε ο Σέπαρντ στον Χάρι. «Στέκεσαι προς μια κατεύθυνση και στέκονται σε μια άλλη κατεύθυνση και σε κοιτάζουν», συνέχισε, ρωτώντας τον Χάρι αν έχει δει την ταινία «The Truman Show». «Ναι, ναι», απάντησε ο δούκας. «Ένας συνδυασμός ανάμεσα στο "The Truman Show" και το να ζεις σε ζωολογικό κήπο… Δεν είμαι η ατραξιόν». Στη συνέχεια, ο Σέπαρντ είπε ότι ο Χάρι είχε επιλεγεί «να συμμετέχει σε ταινία χωρίς να έχει ερωτηθεί».

«Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα για μένα ήταν ότι όταν γεννιέσαι σε αυτό κληρονομείς τον κίνδυνο που το συνοδεύει, κληρονομείς κάθε στοιχείο χωρίς επιλογή» είπε ο πρίγκιπας Χάρι προσθέτοντας ότι ένιωθε ότι τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πίστευαν ότι είχαν «κυριότητα» πάνω του. Στο παρελθόν είχε αναγκαστεί να «υποφέρει με χαμόγελο», και πρόσθεσε: «Έχω δει το παρασκήνιο, έχω δει το επιχειρηματικό μοντέλο πώς λειτουργεί, και δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού. Είναι ένας συνδυασμός, να είσαι στο "The Truman Show" και σε ζωολογικό κήπο».

Ο πρίγκιπας είπε επίσης, πως ξεκίνησε θεραπεία μετά από μια συνομιλία που είχε με τη σύζυγό του, Μέγκαν, η οποία «είδε ότι ήταν ακόμα θυμωμένος». Τον βοήθησε να «βγάλει το κεφάλι του από την άμμο» και τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει την προνομιακή του θέση για να βοηθήσει άλλους συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη.

Αναφέρθηκε στον πατέρα του, Πρίγκιπα Κάρολο. «Ξαφνικά άρχισα να συνθέτω το παζλ, ξέρω τι έγινε στη ζωή του, πώς πήγε στο σχολείο, ξέρω την σχέση του με τους γονείς του, τον τρόπο που με μεγάλωσε. Τώρα ξέρω πώς μπορώ να τον αλλάξω και να μεγαλώσω καλύτερα τα δικά μου παιδιά. Για αυτό είμαι εδώ. Έφερα την οικογένειά μου στις ΗΠΑ. Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις βάζοντας προτεραιότητα την οικογένεια και την ψυχική μας υγεία».

Μίλησε ακόμα και για το «The Me You Can't See», που φορά την ψυχική υγεία. Συνεργάζεται με την Όπρα Γουίνφρεϊ σε μια σειρά ντοκιμαντέρ στην οποία και οι δύο είναι συν-δημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί. Κάνει πρεμιέρα στην AppleTV+ στις 21 Μαΐου.

Αναφέρθηκε στη σύντομη εμπειρία της Μέγκαν στα βασιλικά ανάκτορα λέγοντας: «Δεν χρειάζεται να είσαι πριγκίπισσα, μπορείς να δημιουργήσεις τη ζωή που θα είναι καλύτερη από οποιαδήποτε πριγκίπισσας». Ο Χάρι αποκάλυψε ότι τις πρώτες μέρες της σχέσης του με την Μέγκαν για να πάει να μείνει μαζί του συναντήθηκαν σε ένα σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο και προσποιήθηκαν ότι δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον. «Εγώ φορούσα καπέλο του μπέιζμπολ, κοιτάζοντας κάτω στο πάτωμα και προσπαθούσα να μείνω ινκόγκνιτο. Είναι φοβερό πόσες τσίχλες βλέπεις».

Περιέγραψε το «τώρα» και την ελευθερία που νιώθει στο Λος Άντζελες: «Νιώθω διαφορετικά. Μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου, να περπατήσω με αίσθημα μεγαλύτερης ελευθερίας, να κάνω μαζί με τον γιο μου βόλτα με το ποδήλατο».

Καθώς ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη, το μουσείο Μαντάμ Τισό (Madame Tussauds) στο Λονδίνο απομάκρυνε τα κέρινα ομοιώματα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από την έκθεση με τα υπόλοιπα ομοιώματα μελών της βασιλικής οικογένειας τοποθετώντας τα στη ζώνη του Χόλιγουντ μαζί με άλλες διασημότητες. Ο κέρινος πρίγκιπας Χάρι και η κέρινη Μέγκαν Μαρκλ, δεν βρίσκονται πλέον δίπλα στην Ελισάβετ, τον Γουίλιαμ και την Κέιτ αλλά δίπλα σε διασημότητες όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάμ Αλαμουντίν, κοντά στους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.