Οικονομία

Θεοχάρης για Τουρισμό: Όλα θα πάνε καλά φέτος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενθαρρυντικά μηνύματα από Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ στο “μέτωπο” των κρατήσεων.

Αισιοδοξία ότι όλα θα εξελιχθούν καλά τη φετινή τουριστική χρονιά, εξέφρασε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και απαντώντας σε όσους εκφράζουν ανησυχίες για περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού ελέω τουρισμού, είπε χαρακτηριστικά: «100% σίγουρα, όλα θα πάνε καλά εφέτος».

Μάλιστα, ο κ. Θεοχάρης επέκρινε όσους πιστεύουν ότι ο τουρισμός φταίει για την πανδημία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δυσφήμηση της χώρας τέτοιο επιχείρημα.

Φέτος, το Υπουργείο Τουρισμού “χτίζει” στην εμπειρία του παρελθόντος, πάντα στο σκέλος της υγειονομικής ασφάλειας και με συγκεκριμένα μέτρα απαντά στις νέες προκλήσεις, ανέφερε.

Μάλιστα, ο κ. Θεοχάρης εστίασε στον τρόπο με τον οποίον η χώρα μας θα υποδεχτεί τους επισκέπτες της, από σήμερα, όπου πλέον θα απαιτούνται τα εξής:

συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση,

πιστοποιητικό εμβολιασμού,

PCR test έως και 72 ώρες πριν,

πιστοποιητικό ανάρρωσης,

ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06.

Στην παρέμβασή του στο Φόρουμ, ο Υπουργός Τουρισμού μετέφερε αισιόδοξα νέα από το μέτωπο των διεθνών αγορών αναφέροντας ότι σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι στο “πορτοκαλί”, η χώρα μας είναι η 3η χώρα σε κρατήσεις, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που έχουν οι Βρετανοί για διακοπές στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, πολύ ενθαρρυντικά είναι και τα νέα από τις ΗΠΑ, όπου η Ελλάδα είναι η 1η ευρωπαϊκή χώρα σε κρατήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή την περίοδο είναι δύσκολες οι προβλέψεις για την εξέλιξη των τουριστικών ροών, ωστόσο ο κ. Θεοχάρης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει επέκταση της τουριστικής περιόδου το φθινόπωρο. Αφού επανέλαβε ότι η φετινή χρονιά θα κριθεί στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι ήδη ο ΕΟΤ τρέχει εκτεταμένο πρόγραμμα διαφήμισης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Σπαραγμός στην κηδεία της Καρολάιν (εικόνες)

Γιάννης Λαγός: τις επόμενες ώρες η έκδοση του στην Ελλάδα

Ταξίδευε με 72 ταυτότητες και 4 διαβατήρια! (εικόνες)