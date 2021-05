Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Πανελλαδικές Εξετάσεις: η κυβέρνηση εξαπατά τους μαθητές και τις οικογένειες τους

Όπως υποστηρίζει η ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα αφήσει δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους εκτός ΑΕΙ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του για τον αριθμό των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αναφέρει ότι «Η κυβέρνηση, με την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων στα Πανεπιστήμια για το 2021-2022, εξαπατά και κοροϊδεύει τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Με πρωτοφανή καθυστέρηση και λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη των Πανελλήνιων εξετάσεων, το υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε το συνολικό αριθμό των 77.415 θέσεων στα πανεπιστήμια».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «Ωστόσο, κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας αποκρύπτουν σκόπιμα πως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σχεδιάστηκε για να:

αφήσει 30.000 υποψήφιους εκτός ΑΕΙ,

οδηγήσει 200 πανεπιστημιακά τμήματα σε 50 πόλεις σε απώλεια φοιτητών,

αναδρομολογήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στα ιδιωτικά κολέγια, στη φθηνή κατάρτιση και στην απλήρωτη ανήλικη μαθητεία,

μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό των εισακτέων από τα ΕΠΑΛ,

αποκλείσει τους μαθητές των Εσπερινών Λυκείων (Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) από την πρόσβαση στα ΑΕΙ,

υποβαθμίσει/συγχωνεύσει/κλείσει πανεπιστημιακά τμήματα, κυρίως των περιφερειακών ΑΕΙ».

Και καταλήγει η ανακοίνωση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκει να «συρρικνώσει» το δημόσιο Πανεπιστήμιο, περιορίζοντας δραστικά τους φοιτητές και απειλώντας τα ιδρύματα με οικονομική ασφυξία, σε περίπτωση που δεν πειθαρχήσουν στις κυβερνητικές εντολές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται πως θα καταργήσει το σύστημα της ΝΔ για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, όπως και κάθε «νομοθέτημα Κεραμέως» που ταλαιπωρεί και δοκιμάζει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους.