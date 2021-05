Life

“YFSF - All Star”: Η Τάνια Μπρεάζου ερμηνεύει Lara Fabian και καθηλώνει (βίντεο)

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ερμήνευσε το γαλλικό τραγούδι “Je suis malade” και καθήλωσε τους πάντες...

Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» μας κράτησε συντροφιά για άλλη μία Κυριακή και μας χάρισε μαγικές στιγμές.

Μια από τις εμφανίσεις τις βραδιάς που ξεχώρισε ήταν αυτή της Τάνια Μπρεάζου. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και μεταμορφώθηκε σε Lara Fabian ερμηνεύοντας το γαλλικό τραγούδι “Je suis malade” και καθήλωσε τους κριτές, τους συμπαίκτες της αλλά και τη Μαρία Μπεκατώρου.

Η Τάνια Μπρεάζου απέσπασε ένα δυνατό χειροκρότημα από όλους τους παραβρισκόμενους στο πλατό και άκουσε για ακόμα μια φορά πολύ καλά σχόλια από τους τέσσερις κριτές, Τάκη Ζαχαράτο, Κατερίνα Παπουτσάκη, Κωστή Μαραβέγια και Μιχάλη Ρέππα, οι οποίοι μάλιστα συγκινήθηκαν με την εμφάνισή της.

Δείτε τη μεταμόρφωση της Τάνιας Μπρεάζου σε Lara Fabian

