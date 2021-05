Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στην ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα θέλει να εδραιώσει μία νοοτροπία αρχών στην περιοχή, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τόνισε σε τηλεδιάσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών.

Το μήνυμα πως η Ελλάδα ακολουθώντας μια εξωτερική πολιτική αρχών και προωθώντας ενεργά τις αρχές και τις αξίες του Χάρτη του ΟΗΕ, είναι η τέλεια υποψήφια για μια μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Ένωση Εξωτερικής Πολιτικής και Ηνωμένων Εθνών της Αυστρίας (Foreign Policy and United Nations Association of Austria). «Επιδιώκουμε αυτόν τον ευγενή σκοπό, για την περίοδο 2025-2026, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα, και είναι τιμή μας που είμαστε σε θέση να λέμε ότι έχουμε την υποστήριξη χωρών όπως της Αυστρίας, την οποία θα υποστηρίξουμε για τη δική της υποψηφιότητα στο ίδιο Όργανο του ΟΗΕ για την περίοδο 2027-2028» επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Κατά την παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη, με θέμα τις «τρέχουσες προκλήσεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική», ο κ. Δένδιας διεμήνυσε πως στόχος της Ελλάδας είναι να εδραιώσει μια νοοτροπία διάλογου, φιλίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Μια νοοτροπία που, με τη σειρά της, θα προωθήσει την τόσο πολύ αναγκαία ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος όλων των χωρών της περιοχής και των λαών της, προσέθεσε.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στα διάφορα σχήματα συνεργασιών που συμμετέχει η χώρα μας, στις περισσότερες περιπτώσεις μαζί με την Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα έχει δεσμευτεί στην προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, στον διάλογο και στην κατανόηση σε μια περιοχή που έχει υποφέρει πολύ στο παρελθόν από την έλλειψη αυτών.

Εστιάζοντας στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στις προκλήσεις και τα διακυβεύματα που αντιμετωπίζει, όχι μόνο για την ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά και για τη σταθερότητα της περιοχής, ανέφερε πως είναι ένα μέρος στο οποίο οι καταστάσεις σταθερότητας και ασφάλειας, ακόμη και καταστάσεις απειλής της ειρήνης, έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την Τουρκία. Ειδικότερα, σημείωσε πως η Τουρκία παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, στην επιδίωξη του νεο-οθωμανικού οράματος με το όνομα “Γαλάζια Πατρίδα”, στην εισβολή της στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, στο Κυπριακό, στην απειλή πολέμου αν η χώρα μας ασκήσει τα δικαιώματά της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο, στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, στο παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και στη χειραγώγηση μειονοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως «αυτή η τουρκική προσπάθεια να αντικαταστήσει τη νομιμότητα με την παρανομία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί την κύρια πρόκληση για την ελληνική εξωτερική πολιτική».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι ένα ελληνικό, αλλά ένα σοβαρό περιφερειακό πρόβλημα και ως εκ τούτου πρόβλημα της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατήρησε ότι η ΕΕ στο σύνολό της ήταν διστακτική να χαρακτηρίσει την Τουρκία αυτό που είναι: ανεύθυνη, αποσταθεροποιητική, αναθεωρητική, με παράνομη συμπεριφορά εναντίον κρατών-μελών της και των ίδιων των συμφερόντων της ΕΕ.

Περαιτέρω, επεσήμανε πως δεν είναι η Ελλάδα που θέλει να απομονώσει την Τουρκία, αλλά η Τουρκία που έχει απομονωθεί με τη συμπεριφορά της, και σημείωσε με σαφήνεια πως η χώρα μας θα ήταν πολύ χαρούμενη μια μέρα να δει την Τουρκία να μεταμορφώνεται στον στρατηγικό εταίρο και στην αξιόπιστη υποψήφια χώρα της ΕΕ που θέλουμε να είναι. «Αυτός ο μετασχηματισμός δεν έχει ακόμη συμβεί, αν και εμείς πιστεύουμε ότι θα ήταν προς το συμφέρον της Τουρκίας και των Τούρκων. Από αυτήν την άποψη, εκτιμούμε τη στάση της Αυστρίας όλο αυτό το διάστημα, σχετικά με τις προκλήσεις που η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζουν, με ευθύνη της Τουρκίας» προσέθεσε.

Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας στα Δυτικά Βαλκάνια, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής, υπό την προϋπόθεση της αιρεσιμότητας και των ευρωπαϊκών αξιών, είναι ο μόνος τρόπος εδραίωσης της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Υπενθύμισε πως το όραμα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δ. Βαλκανίων υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2003, στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης. «Η ατζέντα της Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά ενσωματώνει αυτό το όραμα για την περιοχή, σε ένα έγγραφο που από τότε είναι σημείο αναφοράς. Αυτό μιλά, επίσης, για τη δέσμευση της Ελλάδας σε αυτό τον στρατηγικό στόχο», τόνισε και συμπλήρωσε πως από τότε, η Ελλάδα παραμένει από τους πιο δραστήριους παίκτες της περιοχής, υποστηρικτής μιας θετικής ατζέντας.

Σημειώνεται, τέλος, πως πρόεδρος της Ένωσης Εξωτερικής Πολιτικής και Ηνωμένων Εθνών της Αυστρίας είναι ο πρώην Καγκελάριος Βόλφγκανγκ Σούσελ, ο οποίος προλόγισε τον Υπουργό Εξωτερικών.

