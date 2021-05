Life

Ariana Grande: Παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα με τον Dalton Gomez

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!!!! H Ariana Grande και ο Dalton Gomez παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι της, στο Μοντεσίτο, επιβεβαιώνει η Us Weekly.

Στην τελετή παρευρέθηκαν γύρω στα 20 άτομα. «Υπήρχε πολλή αγάπη και όλοι ήταν πραγματικά χαρούμενοι», επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος της τραγουδίστριας. «Το ζευγάρι και οι δύο οικογένειες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ευτυχισμένοι». Η Ariana Grande δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη το χαρμόσυνο γεγονός στα social media.

Πριν από την μεγάλη μέρα, η νικήτρια των Grammy και ο κτηματομεσίτης του Λος Άντζελες «ήταν μαζί όπως περνούν σχεδόν όλο τους το χρόνο», σύμφωνα με το insider. «Εκείνος την λατρεύει και την κάνει πολύ ευτυχισμένη. Όλοι οι φίλοι και η οικογένεια της τραγουδίστριας τον αγαπούν.»

Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες για την σχέση τους τον Φεβρουάριο του 2020. Τον Μάιο του 2020 η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τη σχέση τους όταν εμφανίστηκαν και οι δύο στη δυναμική μπαλάντα «Stuck With U» με τον Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber).

Τον Δεκέμβριο του 2020, η βραβευμένη με Γκράμι τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκαν με μια σειρά από φωτογραφίες στο instagram που την δείχνουν μαζί με τον αγαπημένο της. Σ? αυτές, η σταρ δείχνει ένα δαχτυλίδι με μεγάλο διαμάντι.

Η μητέρα της Ariana Grande, Τζόαν κοινοποίησε λίγο αργότερα την είδηση του αρραβώνα στο λογαριασμό της στο Twitter. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που καλωσορίζω τον Ντάλτον Γκόμεζ στην οικογένειά μας! Αριάνα, αγαπώ εσένα και τον Dalton Gomez τόσο πολύ!!! Να ζήσετε ευτυχισμένοι!», έγραψε.