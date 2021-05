Αθλητικά

Euro 2020 - Κροατία: Μοναδικός απών ο Ράκιτιτς

Τους 26 εκλεκτούς που θα εκπροσωπήσουν την Κροατία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανακοίνωσε ο Ζλάτκο Ντάλιτς.

Σε επίπεδο συλλόγων η φετινή ποδοσφαιρική σεζόν φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της. Μέχρι το τέλος του μήνα όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, καθώς και το Champions League και το Europa League θα έχουν ολοκληρωθεί, επομένως η προσοχή του ποδοσφαιρικού κοινού στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο Euro του καλοκαιριού, το οποίο θα ξεκινήσει σε λιγότερο από έναν μήνα.

Με την έναρξη, λοιπόν, της διοργάνωσης να βρίσκεται προ των πυλών, οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί των χωρών που θα συμμετάσχουν σε αυτή έχουν αρχίσει τις τελευταίες μέρες να δίνουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συνθέσουν τις αποστολές των ομάδων τους.

Με τη σειρά τους, λοιπόν, Ιταλία, Πολωνία και Κροατία ανακοίνωσαν πρόσφατα των ποδοσφαιριστών που, στην περίπτωση της Κροατίας και της Πολωνίας θα αποτελέσουν την τελική αποστολή, ενώ στην περίπτωση της Σκουάντρα Ατζούρα θα συνθέσουν την αρχική προεπιλογή, από την οποία θα προκύψει η τελική αποστολή.

Ο 54χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, ανακοίνωσε τους 26 εκλεκτούς του για το προσεχές Euro. Στην κροατική αποστολή συμπεριλαμβάνονται όλα τα μεγάλα αστέρια (Μόντριτς, Πέρισιτς, Κράμαριτς, Μπρόζοβιτς, κ.α.) με μοναδική εξαίρεση τον Ιβάν Ράκιτιτς, ο οποίος θα απουσιάσει από μεγάλο τουρνουά εθνικών ομάδων για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του από την εθνική ομάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η αποστολή της εθνικής Κροατίας

Τερματοφύλακες: Ντομίνικ Λιβάκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Λόβρε Κάλινιτς (Χάιντουκ), Σιμόν Σλούγκα (Λούτον Τάουν)

Αμυντικοί: Σίμε Βρσάλκο (Ατλέτικο Μαδρίτης), Ντομαγκόι Βίντα (Μπεσίκας), Γιόσιπ Γιουράνοβιτς (Λέγκια), Ντέγιαν Λόβρεν (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), Ντούγε Τσαλέτα-Τσαρ (Μαρσέιγ), Μπόρνα Μπάρισιτς (Ρέιντζερς), Μίλε Σκόριτς (Όσιγεκ), Γιόσκο Γκβαρντιόλ (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Ντομαγκόι Μπράνταριτς (Λιλ)

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Μαρτσέλο Μπρόζοβιτς (Ίντερ), Μίλαν Μπάντελ (Τζένοα), Ματέο Κόβατσιτς (Τσέλσι), Νικόλα Βλάσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Λούκα Ιβανούσετς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ)

Επιθετικοί: Μπρούνο Πέτκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Ιβάν Πέρισιτς (Ίντερ), Αντρέι Κράμαριτς (Χοφενχάιμ), Γιόσιπ Μπρεκάλο (Βόλσμπουργκ), Αντε Ρέμπιτς (Μίλαν), Μίσλαβ Όρσιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Αντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα).

