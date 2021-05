Κόσμος

ΗΠΑ- Τουρκία: νέα ένταση στις σχέσεις των δυο χωρών

Η Ουάσιγκτον κατηγόρησε τον Ερντογάν για αντισημιτισμό και προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.

Η Τουρκία απορρίπτει ως "απολύτως απαράδεκτες" τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις οποίες ο Τούρκος πρόεδρος έκανε "αντισημιτικές" δηλώσεις μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

Οι νέες εντάσεις θα μπορούσαν να περιπλέξουν κι άλλο τις σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ, που είναι και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

"Η αμερικανική ανακοίνωση όσον αφορά τα σχόλια του προέδρου μας Ερντογάν για την ισραηλινή βία απέναντι σε παλαιστίνιους αμάχους είναι εντελώς απαράδεκτη", αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Αλτούν.

Χθες, Τρίτη, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα τις δηλώσεις του Ερντογάν, τις οποίες έκρινε "αντισημιτικές" και ζήτησε να αποφεύγονται "εμπρηστικά σχόλια που θα μπορούσαν να υποκινήσουν ακόμη περισσότερη βία" στη Μέση Ανατολή.

"Οι ΗΠΑ καταδικάζουν σθεναρά τις πρόσφατες αντισημιτικές δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν απέναντι στον εβραϊκό λαό", ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Νεντ Πράις σε ανακοίνωσή του.

Ο Ερντογάν, ο οποίος αυτοπροβάλλεται ως υπερασπιστής της παλαιστινιακής υπόθεσης κατά τη διάρκεια της 18ετούς παραμονής του στην εξουσία ως πρωθυπουργού ή προέδρου της Τουρκίας, κατηγόρησε το Ισραήλ για "τρομοκρατία" απέναντι στους Παλαιστίνιους.

Τη Δευτέρα, καταφέρθηκε σφόδρα εναντίον των Ισραηλινών ηγετών για τα πλήγματα που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 10 Μαΐου στη Λωρίδα της Γάζας.

"Είναι δολοφόνοι, σε τέτοιο σημείο που σκοτώνουν παιδιά ηλικίας 5 ή 6 ετών", δήλωσε, προσθέτοντας: "Μόνο όταν ρουφάνε αίμα χορταίνουν".

Ο Αλτούν χαρακτήρισε "αποτρόπαιες" τις κατηγορίες για αντισημιτισμό που διατυπώθηκαν κατά του Ερντογάν. "Πρόκειται για μια άνανδρη ανακοίνωση για να αποσπάσουν την διεθνή προσοχή από τα εγκλήματα του Ισραήλ κατά της ανθρωπότητας", σημείωσε.

"Το να κατηγορείται ο πρόεδρός μας για αντισημιτισμό είναι μια παράλογη και ψευδής προσέγγιση. Είναι ένα ψέμα που εκστομίζεται κατά του προέδρου μας", είχε γράψει παράλληλα νωρίτερα σε μήνυμά του στο Twitter ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του (ισλαμοσυντηρητικού) κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Έπειτα από ένα χρόνο έντονων διαφορών, ο Ερντογάν προσπάθησε τους τελευταίους μήνες να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον και να προσεγγίσει τους άλλους δυτικούς συμμάχους.

Ωστόσο τη Δευτέρα κατηγόρησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο για την διπλωματική του υποστήριξη στο Ισραήλ, λέγοντας ότι έχει "τα χέρια του βαμμένα με αίμα".

Ο Ερντογάν έχει εξαπολύσει διπλωματική εκστρατεία για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, τα αεροπορικά πλήγματα του οποίου στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 219 ανθρώπους από τις 10 Μαΐου.

