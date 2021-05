Πολιτική

Εμβολιασμοί – Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τους κάτω των 30 ετών

Ποιο εμβόλιο θα κάνει η ηλικιακή ομάδα 20-29. Πως πάει ο εμβολιασμός στα νησιά. Πότε θα παραλάβουμε εμβόλια Johnshon &Johnshon.

Για την πορεία των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στην χώρα, και τις ηλικιακές ομάδες που παίρνουν σειρά στην εμβολιαστική αλυσίδα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ σήμερα Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για ορισμό ραντεβού με οποιοδήποτε από τα τέσσερα εμβόλια κατά της Covid-19.

Απαντώντας για την ποινή των 16 ημερών που επιβάλλεται σε όσους έχουν αλλάξει το ραντεβού τους, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι αυτό σημαίνει ότι κάποιος για την ποινή των 16 ημερών έχει αλλάξει το ραντεβού του δυο φορές, και ξεκαθάρισε πως αυτό δεν συμβαίνει αν κάποιος πολίτης έχει αλλάξει ραντεβού μια φορά.

Όπως είπε η αλλαγή των ραντεβού δεν μπορεί να γίνει χωρίς όριο καθώς αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην εμβολιαστική αλυσίδα και τόνισε πως αρχικά η ποινή ήταν 30 ημέρες και την κατεβάσανε στις 16 ημέρες.

Για τις ηλικιακές ομάδες 35 – 39 και 30-35 ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως μετά και αναλόγως με την ροή εμβολιασμού των 40-44 ετών, αλλά μέσα στον Μάιο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι για την ηλικιακή ομάδα 20 -29 η πλατφόρμα θα ανoίξει τον Ιούνιο, και δεν θα εμβολιαστούν με εμβόλιο AstraZeneca.

Ωστόσο, όπως είπε όλα τα εμβόλια είναι διαθέσιμα για τους 40 -44 ετών.

«Δεν υπάρχουν αποφάσεις θεσμοθετημένες αυτή την στιγμή», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς, ωστόσο η εθνική επιτροπή λέει ότι όσοι έχουν νοσήσει θα κάνουν μια δόση. Ο κ. Γεωργαντάς. Ξεκαθάρισε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Τόνισε ακόμα ότι 955.000 πολίτες έχουν πάρει το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Για τα εμβόλια Johnshon &Johnshon ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι μέσα στον Μάιο αναμένουμε 155.000 δόσεις, αλλά όπως είπε η μεγάλη παρτίδα αναμένεται τον Ιούνιο

Για τον εμβολιασμό στα νησιά σημείωσε είπε ότι είναι «θετικά τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα "Γαλάζια Ελευθερία"» και πρόσθεσε ότι «μέχρι τέλος Μαΐου αναμένουμε να έχουν εμβολιαστεί καθολικά τα νησιά πλην της Κρήτης που ακολουθεί το Πρόγραμμα Ελευθερία»

Για το ερώτημα πολλών που έχουν κάνει την πρώτη δόση με AstraΖeneca και θέλουν να κάνουν δεύτερη δόση με άλλο εμβόλιο ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι «θα το διαχειριστούμε κι αυτό τις επόμενες ημέρες».

Ωστόσο, κάλεσε τους πολίτες «να μην ακυρώνουν συνεχώς το ραντεβού τους γιατί δημιουργεί πρόβλημα στην εμβολιαστική αλυσίδα».

