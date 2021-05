Life

Πρίγκιπας Χάρι: Τι είπε για τις αυτοκτονικές τάσεις της Μέγκαν Μάρκλ

"Το πιο τρομακτικό πράγμα για εκείνη ήταν η σαφήνεια της σκέψης της".

Ο πρίγκιπας Harry ανοίγεται και πάλι, μιλώντας για μια από τις πιο τρομακτικές στιγμές στη ζωή της γυναίκας του, της Meghan Markle. Στο νέο του ντοκιμαντέρ στην Apple TV+ που εστιάζουν στην ψυχική υγεία, το The Me You Can’t See, ο 36χρονος Δούκας του Σάσεξ θυμάται όταν η σύζυγός του, εξέφρασε αυτοκτονικές σκέψεις.

Η Meghan μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία της κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την Oprah Winfrey τον Μάρτιο. Στα ντοκιμαντέρ, ο Harry θυμάται να αναγκάζεται να παρευρεθεί σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Royal Albert Hall λίγο μετά την συγκεκριμένη σκέψη της γυναίκας του.

“Νωρίτερα εκείνο το απόγευμα, η Meghan αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μου τις αυτοκτονικές σκέψεις και τις πρακτικές για το πώς θα τελείωνε τη ζωή της”, λέει ο Harry. “Το πιο τρομακτικό πράγμα για εκείνη ήταν η σαφήνεια της σκέψης της. Δεν την είχε χάσει. Δεν ήταν τρελή. Ήταν απολύτως νηφάλια.”

