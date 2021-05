Οικονομία

Moody's: “αναβολή” για την ελληνική αξιολόγηση

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν δημοσίευσε, ως αναμενόταν, έκθεση για το ελληνικό αξιόχρεο.

Δεν εξέδωσε τελικά έκθεση για την ελληνική πιστοληπτική ικανότητα η Moody's το βράδυ της Παρασκευής, όπως αναμενόταν με βάση το «ημερολόγιο» του οίκου αξιολόγησης.

Η Moody’s είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου σε Ba3 από B1 με σταθερό outlook, αλλά την τοποθετεί μια κλίμακα κάτω από τους δυο άλλους μεγάλους οίκους.

Η S&P στις 23 Απριλίου αναβάθμισε την Ελλάδα σε BB από BB-, διατηρώντας θετικό το outlook, φέρνοντας δηλαδή την Ελλάδα μόλις δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Στην ίδια βαθμίδα, αλλά με σταθερό outlook διατηρεί τη χώρα μας η Fitch, στην τελευταία αξιολόγηση της, στις 22 Ιανουαρίου.