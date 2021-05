Life

Φωτιά στα Γεράνεια - Αργυράκη: καταστραφήκαμε, αλλά ευτυχώς δεν χάθηκε άνθρωπος (βίντεο)

Μήνυμα αισιοδοξίας από τα αποκαϊδια, στέλνει η Μπέσσυ Αργυράκη, που είδε τους κόπους 30 ετών να γίνονται στάχτη. Τι λέει για τα σκυλάκια της που ήταν στο σπίτι.

Μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας από την καμένη γη στα Γεράνεια Όρη έστειλε η Μπέσσυ Αργυράκη, το σπίτι της οποίας υπέστη ολική καταστροφή από την πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε και πολλά άλλα σπίτια και περιουσίες, μαζί με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους.

«Τα άψυχα όλα γίνονται. Ευτυχώς είμαστε δεμένη οικογένεια. Αν δεν το ζήσει κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει να χάνεις το βιός 30 ετών. Είχαμε μαζέψει εκεί και οικογενειακά κειμήλια. Από το σπίτι δεν έχει μείνει τίποτα, μόνο το ταβάνι. Τα κεραμίδια έχουν γίνει κομματάκια στο πάτωμα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως συμπλήρωσε, «το θέμα είναι να σταματήσουν οι φωτιές και να μην υπάρχουν άλλες καταστροφές στις περιουσίες ανθρώπων και το κυριότερο είναι ότι ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Εγώ λέω και στον άντρα μου να είμαστε δυνατοί και θα το ξαναφτιάξουμε το σπίτι και θα το κάνουμε και καλύτερο. Τώρα περιμένουμε και την βοήθεια από την Πολιτεία».

Η κ. Αργυράκη είπε και ότι το βράδυ της Παρασκευής έληξε και η αγωνία της για την τύχη του δεύτερου σκυλιού της, που βρισκόταν στο σπίτι που έγινε παρανάλωμα του πυρός, το οποίο αγνοείτο, ενώ το άλλο είχε εντοπιστεί και ήταν σώο.

«Πιστεύετε ότι θα έφευγα από το σπίτι (σημ: μπόρεσε να φτάσει στο καμένο σπίτι το πρωί της Παρασκευής), εάν δεν το έβρισκα; Το βρήκα αργά το απόγευμα, φοβισμένο, κάπου εκεί κοντά», είπε χαρακτηριστικά.





