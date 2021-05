Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” – Καρεμπέ: Η Γαλλία είναι το φαβορί

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού μίλησε για την συμμετοχή της Γαλλίας στο Euro 2020 αλλά και τις συνθήκες που θα διεξαχθεί η διοργάνωση λόγω πανδημίας.

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020.»

Αναλυτικά είπε στον Νίκο Τζουάννη:

Για το EURO 2020

Κ.Κ.: Είναι ένα περίεργο EURO, γιατί η πανδημία είχε μεγάλο αντίκτυπο στο καλεντάρι και αυτός ήταν ο λόγος της αναβολής, ωστόσο η UEFA θα επιλέξει τις πόλεις … Δεν είναι εύκολο, χρειάζεται να είμαστε ασφαλείς, θα χρειαστεί να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και δεν θα είναι εύκολα τα ταξίδια. Αν σε αυτά τα μέτρα προστεθεί και ο εμβολιασμός θα είναι άλλο ένα θέμα.

Για την συμμετοχή της Γαλλίας

Κ.Κ.: Η Γαλλία φυσικά είναι το φαβορί. Και αυτό γιατί είμαστε Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, παίξαμε στον τελικό του προηγούμενου EURO με την Πορτογαλία και ο Ντιντιέ Ντεσάμπ θα προσπαθήσει να φέρει την ομάδα του στον δρόμο της επιτυχίας. Νομίζω ότι ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έχει προετοιμάσει αυτή την ομάδα, διαθέτουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και θα υπάρξει και ένα μικρό φρεσκάρισμα. Εξαιτίας της πανδημίας, δεν είναι μία εύκολη κατάσταση και οι προπονητές πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλές καταστάσεις. Διαθέτουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και υπάρχει η άνεση της επιλογής.

Η εκπομπή «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λίωρη μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

