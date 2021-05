Life

“YFSF - All Star”: Η τελικά 4άδα και οι “μεταμορφώσεις” που ξεχώρισαν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολαυστικές “μεταμορφώσεις” στον ημιτελικό της Κυριακής. Ποια είναι η τετράδα που θα “κονταροχτυπηθεί” στον μεγάλο τελικό.

Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» μας κράτησε συντροφιά για άλλη μία Κυριακή, μεταμορφώνοντας το βράδυ μας με τον καλύτερο τρόπο!

Ίαν Στρατής, Τάνια Μπρεάζου, Θανάσης Αλευράς και Ησαΐας Ματιάμπα, πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό!

Η νικήτρια της βραδιάς ήταν η Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία συγκίνησε με τη μεταμόρφωσή της ως Σωτηρία Μπέλλου.

Η εντυπωσιακή Μαρία Μπεκατώρου καλωσόρισε για άλλη μία Κυριακή τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους “all star” καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων.

Οι μεταμορφώσεις των “all star” καλλιτεχνών την Κυριακή, 23 Μαΐου, ήταν:

Θανάσης Αλευράς - Fred Astaire

Κρατερός Κατσούλης - Marc Anthony

Λευτέρης Ελευθερίου - Γιώργος Ζαμπέτας

Ησαΐας Ματιάμπα - Λεωνίδας Μπαλάφας

Ίαν Στρατής - Παύλος Σιδηρόπουλος

Μπέττυ Μαγγίρα - Marilyn Monroe

Ματθίλδη Μαγγίρα - Σωτηρία Μπέλλου

Κατερίνα Στικούδη - Celine Dion

Τάνια Μπρεάζου - Sarah Brightman / Andrea Bocelli

Guest εμφάνιση: Λούκας Γιώρκας

Όπως πάντα, έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

#Yfsf_Ant1

Facebook: Ant1 Your Face Sounds Familiar

Twitter: yfsf_ant1

Instagram: yfsf_ant1

Πτήση Ryanair: Οργή των ΗΠΑ για την “αεροπειρατεία” της Λευκορωσίας

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα