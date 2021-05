Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: σε ύφεση με διάσπαρτες εστίες

Επί ποδός παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Δέσμη μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων ανακοινωσε η Κυβέρνηση. Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, που εκδόθηκε στις 06:00 της Δευτέρας, «Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 19 Μαΐου 2021, στην περιοχή Σχίνος Λουτρακίου Κορινθίας είναι σε ύφεση, με διάσπαρτες ενεργές καύσεις.

Συνολικά επιχειρούν 278 πυροσβέστες, 89 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το ΜΕΤΠΕ, το κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο “ΟΛΥΜΠΟΣ”, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δύο (2) Α/Φ. Συνδρομή παρέχουν: εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α.

Ο συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων πραγματοποιείται από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Πετρούτσο».

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στην ΓΓΠΠ για την αντιπυρική περίοδο.

Την Κυριακή, κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε την πυρόπληκτη περιοχή και ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Παράλληλα, θα υπάρξουν μέτρα θωράκισης της περιοχής με αντιπλημμυρικά έργα.

Τραγικός, είναι ο απολογισμός από την μεγάλη φωτιά, καθώς περισσότερα από 70.000 στρέμματα έγιναν στάχτη.

