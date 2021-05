Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα - Drone αποτυπώνει την τεράστια καταστροφή (βίντεο)

Το "αποτύπωμα" της καταστροφής από την φωτιά στην Ανατολική Κορινθία και στη Δυτική Αττική. Εικόνες απόλυτης καταστροφής από drone.

Οι νεότερες δορυφορικές εκτιμήσεις των καμένων εκτάσεων στην Ανατολική Κορινθία και στη Δυτική Αττική, μετά την ύφεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το Σχίνο Κορινθίας το βράδυ της Τετάρτης 19/5, δείχνουν ότι περίπου 71.285 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε διάστημα λιγότερο των τριών ημερών.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχε αποκτήσει για αρκετές ώρες ακραία συμπεριφορά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και της πλούσιας καύσιμης ύλης μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα ξηρασίας.

Τα νεότερα στοιχεία των καμένων εκτάσεων προέκυψαν από ανάλυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών (EMS). Οι υψηλής ανάλυσης εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Pleiades-1B το πρωί του Σαββάτου δείχνουν ότι κάηκαν κατά προσέγγιση 41.400 στρέμματα δασικών εκτάσεων, 12.370 στρέμματα καλλιεργειών και 11.870 στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων. Εκτιμάται ακόμη ότι 279 άνθρωποι επηρεάστηκαν άμεσα από την πυρκαγιά, καθώς και 373 κατοικίες.

Φωτιά στον Σχίνο: Το πριν και το μετά της οικολογικής καταστροφής

Η ομάδα Up Stories παρουσιάζει το πριν και το μετά μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής. Συγκεκριμένα η φωτιά που κατέκαψε πάνω από 71.000 στρέμματα χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς ως η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έπληξε τόσο την Κορινθία όσο και την Αττική τα τελευταία 20 – 30 χρόνια.

