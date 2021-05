Life

“Η Φάρμα”: αλλάζουν όλα μέχρι τον ημιτελικό

Δείτε πόσο διαφοροποιούνται οι διαδικασίες για τους συμμετέχοντες στην φάρμα και όσα είδαμε στα επεισόδια της Παρασκευής και του Σαββάτου.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι διαδικασίες αλλάζουν:

δεν θα δίνεται ΑΣΥΛΙΑ λόγω ΔΗΜΟΦΙΛΙΑΣ,

δεν θα υπάρχουν ΥΠΗΡΕΤΕΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ενώ

για τις δύο ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ, μέχρι οι αγρότες να φτάσουν στον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ, οι αποχωρήσεις θα είναι διπλές. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ θα δίνει τον 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ, χωρίς άλλες διαδικασίες.

Τι είδαμε την Παρασκευή 21 Μαΐου και το Σάββατο 22 Μαΐου

Οι παίκτες πέρασαν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα με αγροτικές δουλειές, δύσκολες δοκιμασίες, συμμαχίες, ξεσπάσματα, απρόοπτα, αλλά και ένα… αυτοσχέδιο πάρτυ!

Αρχηγός της εβδομάδας αναδείχθηκε η ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗ, η οποία επέλεξε ως Υπηρέτες τον ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ και τη ΦΕΝΙΑ ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ.

Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι τηλεθεατές ψήφισαν ως δημοφιλέστερο παίκτη τη ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Η νέα Αποστολή των παικτών ήταν να φτιάξουν ένα θερμόλουτρο δύο ξαπλώστρες και ένα τραπεζάκι. Οι παίκτες κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την Αποστολή και κέρδισαν το Έπαθλο που ήταν παγωτό και σοκολάτες. Αυτή η Αποστολή ήταν η τελευταία και υπήρχε μεγάλη συγκίνηση τόσο από τον Επιστάτη όσο και από τους αγρότες.

Η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ των δύο διδύμων της ΦΕΝΙΑΣ και της ΕΛΕΝΑΣ ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ, η οποία συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα Αγωνίσματα και βρέθηκε εκτός «Φάρμας».





Την Δευτέρα η Έλενα Τσικιτίκου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» τόσο για την αδελφή της, τον αγώνα τους και την εμπειρία στην φάρμα, αλλά και άφησε αιχμές για τον Μιχάλη Ιατρόπουλο.

Και αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες θα αγωνιστούν, θα αναμετρηθούν με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις δύσκολες δοκιμασίες; Ποιοι θα αποχωρήσουν;

Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008.





«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

