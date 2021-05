“Το Πρωινό” - Πλούταρχος: όνειρο μου να συνεργαστώ με τον… (βίντεο)

Life

Αποκλειστικά στο «Πρωινό» ο καλλιτέχνης αποκάλυψε τον καλλιτέχνη με τον οποίο θα ήθελε να συνυπάρξει επί σκηνής.

Την ελπίδα και την προσδοκία του να αρθούν πλήρως τα περιοριστικά μέτρα που λόγω κορονοϊού ισχύουν για τα κέντρα διασκέδασης, εξέφρασε μιλώντας στο «Πρωινό» ο Γιάννης Πλούταρχος.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης με τις δεκάδες επιτυχίες μίλησε στην εκπομπή και για το talent show στο οποίο συμμετέχει ως κριτής, λέγοντας ότι δεν ξέρει εάν θα συνεχίσει να κρατά τέτοιο ρόλο σε επόμενους κύκλους του ίδιου προγράμματος ή ως μέλος σε άλλες κριτικές επιτροπές, μετά από αυτήν την παρθενική του εμπειρία, απαντώντας με χιούμορ «ήταν να μην κάνεις το πρώτο βήμα. Το θέμα είναι και αν μου το επιτρέπει ο χρόνος».

Η δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό» ρώτησε τον Γιάννη Πλούταρχο εάν υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης με τον οποίο δεν έχει συνεργαστεί και θα ήθελε να δουλέψουν και να κάνουν εμφανίσεις μαζί για να ικανοποιήσει το απωθημένο του.

«Η μεγάλη μου αγάπη είναι ο Γιάννης Πάριος, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής», αποκάλυψε ο Γιάννης Πλούταρχος.

Έσπευσε δε συμπληρώσει «κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε μια εμφάνιση μαζί, όταν αυτός το επιθυμεί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι από την πλευρά του έχει ήδη προταθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο στον Γιάννη Πάριο.

